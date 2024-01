Ana Maria Brânză, primele reacții după despărțirea de Pavel Popescu. „Am făcut ceva greșit până acum”

Ana Maria Brânză, cea mai bună spadasină a României, a ales să se despartă de cel care i-a fost partener timp de zece ani. Pavel Popescu, secundul naționalei femine de polo, ar fi călacat strâmb în căsnicie. Se pare că fosta mare sportivă nu este dispsusă să accepte greșelile celui care i-a fost soț.

În acest sens, Ana Maria Brânză nu a stat deloc pe gânduri și a depus actele de divorț la notar. Zvonurile separării celor doi au fost confirmate și de absența fostei mare sportive de pe rețelele de socializare. În plus, toate pozele în care fostul cuplu Brânză-Popescu au fost șterse de pe platformele de socializare.

După o scurtă pauză de pe canalele de comunicare, fosta mare sportivă a revenit cu o postare pe Facebook în care dă de înțeles fanilor că este bine și că a trecut peste problemele din ultima perioadă.

„Nu știu despre voi, dar pentru mine a fost zi cu zâmbet, soare și culoare… plus un ceai de mușețel la #mnac 😊 și povești, căci ce ar mai fi viața fără povești 🥰. Am făcut ceva greșit până acum de am ratat tot ce s-a întâmplat la MNAC Bucharest, dar promit că nu se mai întâmplă 😁”, a scris Ana Maria publicând și câteva fotografii în care apare zâmbitoare.