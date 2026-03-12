Cum a ajuns Camelia Bogdan judecător la Curtea de Apel, după ce picase două examene de promovare

Camelia Bogdan a ajuns judecător la Curtea de Apel București în 2014, după ce anterior fusese respinsă de două ori la examenele de promovare. Traseul profesional al Cameliei Bogdan ridică semne de întrebare în privința modului în care a avansat în sistemul judiciar.

Înainte de a ajunge la Curtea de Apel București, aceasta promovase la Tribunalul București în 2009 nu în baza unui rezultat de concurs care să o plaseze între candidații admiși, ci printr-o procedură de „valorificare” ulterioară.

Mai exact, în mai 2009, Consiliul Superior al Magistraturii a scos la concurs șapte posturi de judecător la Tribunalul București. Potrivit aceleiași surse, Camelia Bogdan ar fi fost declarată respinsă, clasându-se pe ultimul loc, locul 13 din 13 candidați, cu cea mai mică medie.

În octombrie 2009, însă, CSM a constatat existența altor 11 posturi vacante, ceea ce a permis promovarea și a unor candidați inițial respinși, inclusiv a Cameliei Bogdan.

După ajungerea la Tribunalul București, aceasta a încercat să promoveze la Curtea de Apel București. În mai 2011, s-a înscris la un concurs de promovare organizat de CSM, solicitând un post la Secția a II-a Penală a Curții de Apel București, deși la acel concurs nu fusesră scoase locuri pentru acea secție. Cererea i-a fost respinsă de comisia de organizare.

Ulterior, Camelia Bogdan a participat la examenele de promovare din martie 2013 și noiembrie 2013, fără succes.

Situația s-a schimbat în vara lui 2014. Pe 1 iunie 2014, CSM a organizat un nou concurs de promovare pentru două posturi vacante de judecător la Secția a II-a Penală a Curții de Apel București, secția care judeca Dosarul ICA. În urma concursului, au promovat judecătorii Camelia Bogdan și Alexandru Mihalcea. Rezultatele finale ar fi fost anunțate pe 17 iunie, iar o zi mai târziu, pe 18 iunie, Plenul CSM a adoptat hotărârea de promovare.

Pe 26 iunie 2014, cei doi judecători au fost desemnați direct să judece Dosarul ICA, cu câteva zile înainte de data la care urmau să își înceapă efectiv activitatea la Curtea de Apel București, respectiv 1 iulie 2014.

În același context, amintim că primul termen în Dosarul ICA la Curtea de Apel București a avut loc pe 7 martie 2014, dosarul fiind repartizat inițial completului din care făcea parte judecătorul Stan Mustață. Pe 29 aprilie 2014, Stan Mustață a fost arestat de DNA.