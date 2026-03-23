Social

Cum a aflat un licean despre subiectele la simulare, la limba română: Mi s-a citit în tarot, pe TikTok

Comentează știrea
Cum a aflat un licean despre subiectele la simulare, la limba română: Mi s-a citit în tarot, pe TikTok
Din cuprinsul articolului

Aproape 143.000 de liceeni au participat la simularea probei la limba română. Subiectele au inclus poezie și argumentare, iar organizarea a fost afectată parțial de boicot. Testările vor continua marți și miercuri, relatează stirileprotv.ro.

Organizarea simulării a fost realizată în majoritatea liceelor. Ce au inclus subiectele la limba română

Prima probă a simulării bacalaureatului a avut loc luni, în aproximativ 1.400 de licee din țară. Potrivit datelor oficiale, 143.000 de elevi de clasa a XII-a au fost înscriși automat pe platforma digitală, după ce directorii unităților de învățământ au confirmat organizarea testării.

Peste 95% dintre licee au reușit să asigure personalul necesar pentru supraveghere și corectare. În mai mult de jumătate dintre județe, toate unitățile de învățământ au desfășurat proba fără incidente. Totuși, 63 de licee nu au organizat simularea, în contextul boicotului menținut de o parte dintre cadrele didactice.

Elevii au intrat în examen cu așteptări reduse

Înainte de începerea probei la limba română, elevii s-au adunat în fața liceelor, unde au repetat pe scurt comentarii și scheme de examen.

Întrebat ce speranțe are, înainte de examen, un elev a spus: „Nu prea mari”. „Am venit să ne facem prezența, că știm cât de importantă este”, a declarat altul.

Mulți dintre candidați au spus că nu au acordat o atenție deosebită pregătirii pentru simulare, mizând pe timpul rămas până la examenul propriu-zis.

N-am mai stat să învăț, am zis că o să am timp până la bac, și acum am învățat în ultimele două zile. Dar știu așa, cât de cât, de un 7-8”, a declarat un elev.

liceu

Liceu. Sursa foto Dreamstime

Anunțarea tardivă a testării a influențat pregătirea

O parte dintre elevi au spus că informațiile despre organizarea simulării au fost neclare sau transmise târziu.

Nu, e doar o fațadă, dorm pe mine în momentul ăsta. Până acum o săptămână ne ziceau profesorii că nu mai dăm simulările, că nu ştiu ce, săptămâna trecută s-au trezit că gata, dăm”, a spus un elev.

Am fost anunțați pe ultima sută de metri că dăm simulările, deci cât de pregătită se poate. Era în calendar, nu se știa, la noi nu s-a spus”, a declarat și o adolescentă.

Ce au inclus subiectele la simularea probei la limba română

La proba de limba română, elevii au avut de rezolvat cerințe variate, inclusiv comentarii pe texte literare și un exercițiu de argumentare privind efectele unei farse.

La profilul uman, subiectul al III-lea a presupus redactarea unui eseu pornind de la o poezie semnată de Ion Barbu, la care se încadrează Riga Crypto și Lapona Enigel.

Reacțiile de după examen au fost relaxate

La finalul probei, elevii au ieșit din săli într-o atmosferă degajată. Mulți s-au încurajat reciproc și au discutat mai puțin despre dificultatea subiectelor.

Oricum o să mă descurc, după mă apuc mai serios pentru bac”, a spus un elev. „Improvizăm dacă nu știm”, a declarat altul.

Un alt elev a făcut, totodată, referire la surse inedite de informare: „Pe TikTok există o grămadă de oameni care dau în tarot, adică citesc în cărți. La mine a fost superb, mi s-a citat în tarot, cu o zi înainte, că pică Riga Crypto”.

Testările vor continua marți și miercuri, când elevii vor susține proba obligatorie a profilului și pe cea la alegere.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale