CTP, atac la adresa „Președintelui Aghiasmă”: O infracțiune care ar trebui anchetată penal de urgență

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu lansează o critică dură la adresa președintelui Dan, după deplasarea oficială a acestuia la Paris. Gazetarul analizează gafele logistice, riscurile de securitate națională și lipsa de inițiativă diplomatică, poreclindu-l pe șeful statului „Președintele Aghiasmă” – un lider care „nu face nici rău, nici bine”.

Conform analizei publicate de CTP, imaginea României în cancelariile europene a avut de suferit din cauza modului în care a fost organizată deplasarea la summit-ul din Franța. În timp ce ceilalți șefi de stat au aterizat pe aeroportul principal, Charles de Gaulle, președintele Dan a fost singurul obligat să folosească un aeroport secundar, deoarece a călătorit cu un avion militar.

Mai mult, gazetarul punctează ineficiența programului: toți liderii europeni au decolat spre țările lor imediat după încheierea summit-ului, în timp ce președintele român a pierdut o noapte și o zi până la întoarcerea în țară.

Cel mai grav punct al criticii vizează afirmația președintelui, care a declarat în avionul Spartan: „am fost deconectat de la România 4 ore și jumătate”. CTP susține că această mărturisire reprezintă fie un „fake news” lansat chiar de șeful statului, fie o recunoaștere a unei grave ilegalități.

Jurnalistul argumentează că un comandant suprem al Armatei nu poate fi „deconectat” timp de 270 de minute fără a avea un locțiitor desemnat. Gazetarul compară situația cu o intervenție chirurgicală sub anestezie, unde cineva trebuie să preia atribuțiile, și consideră că această stare de incommunicado ar trebui anchetată penal de urgență.

În plan extern, Cristian Tudor Popescu deplânge lipsa de greutate a României în contextul tensionat din NATO și UE. Acesta oferă exemplul discuțiilor despre securitatea Mării Negre, unde președintele ar fi răspuns evaziv, în loc să ridice problema ca pe una vitală pentru țară și să vină cu propuneri concrete.

“NATO și UE traversează o perioadă foarte dificilă. După toate cele întâmplate, ce bază pot pune pe România pentru niște operațiuni colective, integrate și sincronizate? Tocmai această situație europeană încordată ar fi fost un prilej pentru România să ia atitudini tranșante, curajoase, să vină cu inițiative. Dar cine să facă asta, că ministru de Externe nu avem? Iar președintele... Iată un exemplu grăitor: întrebat fiind dacă la Summit a fost abordat și subiectul securității Mării Negre, dl Dan a răspuns într-o doară că au fost niște exprimări în sensul ăsta. Răspunsul așteptat n-ar fi trebuit să fie: „Da, am ridicat eu această problemă vitală pentru România și am propus...”?, scrie Popescu

„Președintele nostru este deosebit de «echilibrat», adică apă sfințită, nu face nici rău, nici bine. Președintele Aghiasmă”, conchide CTP. Gazetarul își manifestă și îngrijorarea față de atitudinea publică a președintelui, menționând că „veseleala” acestuia și râsetele forțate în momente de criză îi „stârnesc spaima”, neînțelegând dacă acesta încearcă să transmită un optimism fals sau să concureze cu stilul fostului președinte Ion Iliescu.