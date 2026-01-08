Politica

CTP, atac la adresa „Președintelui Aghiasmă”: O infracțiune care ar trebui anchetată penal de urgență

Comentează știrea
CTP, atac la adresa „Președintelui Aghiasmă”: O infracțiune care ar trebui anchetată penal de urgențăJurnalistul Cristian Tudor Popescu. sursa: Facebook
Din cuprinsul articolului

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu lansează o critică dură la adresa președintelui Dan, după deplasarea oficială a acestuia la Paris. Gazetarul analizează gafele logistice, riscurile de securitate națională și lipsa de inițiativă diplomatică, poreclindu-l pe șeful statului „Președintele Aghiasmă” – un lider care „nu face nici rău, nici bine”.

CTP despre eșecul logistic la Paris

Conform analizei publicate de CTP, imaginea României în cancelariile europene a avut de suferit din cauza modului în care a fost organizată deplasarea la summit-ul din Franța. În timp ce ceilalți șefi de stat au aterizat pe aeroportul principal, Charles de Gaulle, președintele Dan a fost singurul obligat să folosească un aeroport secundar, deoarece a călătorit cu un avion militar.

Mai mult, gazetarul punctează ineficiența programului: toți liderii europeni au decolat spre țările lor imediat după încheierea summit-ului, în timp ce președintele român a pierdut o noapte și o zi până la întoarcerea în țară.

Deconectat de România: Un risc major de securitate

Cel mai grav punct al criticii vizează afirmația președintelui, care a declarat în avionul Spartan: „am fost deconectat de la România 4 ore și jumătate”. CTP susține că această mărturisire reprezintă fie un „fake news” lansat chiar de șeful statului, fie o recunoaștere a unei grave ilegalități.

WhatsApp suferă o transformare radicală din 2026. Meta a anunțat care va fi noua orientare a aplicației
WhatsApp suferă o transformare radicală din 2026. Meta a anunțat care va fi noua orientare a aplicației
Cod galben de vânt și vreme severă în Republica Moldova. Rafale de până la 72 km/h, drumurile pot fi periculoase
Cod galben de vânt și vreme severă în Republica Moldova. Rafale de până la 72 km/h, drumurile pot fi periculoase

Jurnalistul argumentează că un comandant suprem al Armatei nu poate fi „deconectat” timp de 270 de minute fără a avea un locțiitor desemnat. Gazetarul compară situația cu o intervenție chirurgicală sub anestezie, unde cineva trebuie să preia atribuțiile, și consideră că această stare de incommunicado ar trebui anchetată penal de urgență.

Diplomatul „apă sfințită” și lipsa de inițiativă

În plan extern, Cristian Tudor Popescu deplânge lipsa de greutate a României în contextul tensionat din NATO și UE. Acesta oferă exemplul discuțiilor despre securitatea Mării Negre, unde președintele ar fi răspuns evaziv, în loc să ridice problema ca pe una vitală pentru țară și să vină cu propuneri concrete.

“NATO și UE traversează o perioadă foarte dificilă. După toate cele întâmplate, ce bază pot pune pe România pentru niște operațiuni colective, integrate și sincronizate? Tocmai această situație europeană încordată ar fi fost un prilej pentru România să ia atitudini tranșante, curajoase, să vină cu inițiative. Dar cine să facă asta, că ministru de Externe nu avem? Iar președintele... Iată un exemplu grăitor: întrebat fiind dacă la Summit a fost abordat și subiectul securității Mării Negre, dl Dan a răspuns într-o doară că au fost niște exprimări în sensul ăsta. Răspunsul așteptat n-ar fi trebuit să fie: „Da, am ridicat eu această problemă vitală pentru România și am propus...”?, scrie Popescu

„Președintele nostru este deosebit de «echilibrat», adică apă sfințită, nu face nici rău, nici bine. Președintele Aghiasmă”, conchide CTP. Gazetarul își manifestă și îngrijorarea față de atitudinea publică a președintelui, menționând că „veseleala” acestuia și râsetele forțate în momente de criză îi „stârnesc spaima”, neînțelegând dacă acesta încearcă să transmită un optimism fals sau să concureze cu stilul fostului președinte Ion Iliescu.

3
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:41 - WhatsApp suferă o transformare radicală din 2026. Meta a anunțat care va fi noua orientare a aplicației
18:33 - Noi reguli pentru instanțe. CSM propune schimbări în repartizarea dosarelor
18:26 - Emmanuel Macron denunță „noul imperialism” al lui Donald Trump. Discurs în fața ambasadorilor francezi
18:20 - Democrații din SUA încearcă să-i limiteze puterile militare lui Trump,
18:12 - CTP, atac la adresa „Președintelui Aghiasmă”: O infracțiune care ar trebui anchetată penal de urgență
18:05 - Trump câștigă în Georgia și cere statului să-i plătească 6,2 milioane de dolari pentru avocati

HAI România!

Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Voican: „Am văzut agenții ruși plecând!” Adevărul despre spionii din ’89
Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2
Armata și Securitatea - rolurile principale. Istoria Secretă a Revoluției din 1989. Episodul 2

Proiecte speciale