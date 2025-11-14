CSM acuză atacuri ale ONG-urilor la adresa ICCJ și susține că politicienii manipulează opinia publică

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii reacționează ferm la criticile recente îndreptate împotriva Înaltei Curți de Casație și Justiție, considerând că demersurile unor ONG-uri care contestă public conducerea instanței supreme reprezintă o agravare vizibilă a unei campanii desfășurate în mod constant împotriva Justiției. Reprezentanții CSM afirmă că, în loc să își asume propriile omisiuni legislative, politicienii transferă responsabilitatea asupra magistraților și manipulează opinia publică, riscând destabilizarea sistemului judiciar.

„Consiliul Superior al Magistraturii a atras atenţia în repetate rânduri asupra amplificării atitudinilor publice ostile faţă de magistraţi”, transmite Secția pentru judecători, subliniind că astfel de acțiuni pot afecta independența justiției și încrederea cetățenilor în instituții.

Potrivit acestora, în ultima perioadă, Înalta Curte a devenit principala țintă, iar diverse hotărâri ale instanței au fost folosite ca pretext pentru dezbateri bazate pe informații trunchiate, create să genereze reacții emoționale.

Reprezentanții CSM consideră că inițiativa unor organizații nonguvernamentale de a contesta public președintele ICCJ și judecătorii instanței supreme „constituie o escaladare fără precedent a campaniei împotriva sistemului judiciar, incompatibilă cu independenţa justiţiei şi cu rolul fundamental al acesteia în statul de drept”. Ei afirmă că presiunile la care este supusă autoritatea judecătorească depășesc cu mult limitele criticii constructive.

Judecătorii atrag atenția că problema prescripției răspunderii penale este utilizată în mod eronat pentru a acuza instanțele, când responsabilitatea reală ar fi trebuit să fie asumată de Parlament.

„Problematica prescripţiei răspunderii penale nu ar fi avut impactul actual (…) dacă autoritatea legiuitoare ar fi intervenit cu promptitudine imediat după pronunţarea Deciziei Curţii Constituţionale nr. 297/2018”, subliniază CSM. În schimb, intervenția legislativă a venit abia după patru ani, ceea ce a prelungit efectele unui cadru normativ declarat neconstituțional.

„Aşadar, în loc să-şi asume consecinţele propriilor inacţiuni, reprezentanţii clasei politice manipulează opinia publică, instigând-o împotriva judecătorilor şi generând riscul destabilizării grave a sistemului judiciar”, afirmă Secția pentru judecători.

CSM susține că independența judecătorilor nu poate fi supusă contestării publice și nici negociată, avertizând că „subminarea justiţiei înseamnă dispariţia statului de drept şi întoarcerea la totalitarism”.

Ei insistă că instanțele sunt obligate să aplice legislația existentă și deciziile Curții Constituționale, fără a avea posibilitatea de a completa cadrul normativ, atribuție care revine exclusiv puterii legislative.

Cinci organizații nonguvernamentale au anunțat organizarea unui protest în fața sediului ICCJ, solicitând demisia președintei instanței supreme, Lia Savonea.

ONG-urile acuză că aceasta ar fi adoptat „decizii repetate care au subminat încrederea publică în Justiţie”, ar fi exercitat presiuni asupra unor magistrați și ar fi favorizat persoane cercetate penal.

De asemenea, critică „acordul pentru Justiţie şi stabilitate instituţională” propus de ICCJ, pe care îl consideră o încercare de a limita criticile publice la adresa conducerii instanței. Documentul include prevederi privind comunicarea pe teme de justiție, despre care ONG-urile afirmă că „în realitate, reprezintă o încercare de a amuţi critica legitimă”.