Bani publici pentru proiectele ONG-urilor. Inițiativa, susținută de patru partide politice

Statul ar putea finanța proiectele ONG-urilor pe o perioadă de până la patru ani, potrivit unei inițiative legislative care beneficiază de sprijin în Parlament. Proiectul, aflat în etapa de avizare, propune modificarea Legii nr. 350/2005, pentru a permite încheierea de acorduri multianuale între autorități și organizațiile neguvernamentale.

Astfel, ONG-urile ar putea primi fonduri pentru programe care depășesc un singur exercițiu bugetar, ceea ce le-ar oferi mai multă stabilitate și predictibilitate financiară. Noul mecanism ar pune capăt finanțărilor limitate la un singur an, care au îngreunat până acum derularea proiectelor de amploare și a celor cu impact pe termen lung.

Mecanismul presupune încheierea anuală a unor contracte subsecvente prin care se alocă efectiv fondurile aprobate. ONG-urile vor fi obligate să transmită, până la sfârșitul lunii ianuarie, un raport de activitate și unul financiar pentru anul precedent. Continuarea finanțării va fi condiționată de validarea acestor documente și de existența bugetului necesar.

Inițiativa are sprijin larg în Parlament. Autorii subliniază că actuala limitare, care permite finanțarea doar pe durata unui singur exercițiu bugetar, împiedică derularea proiectelor complexe, care necesită planificare strategică pe termen lung, afectând în mod semnificativ capacitatea organizațiilor nonprofit și a comunităților locale.

Proiectul este susținut de parlamentari din PNL, PSD, USR, UDMR și de doi reprezentanți ai minorităților. Aceștia arată că finanțările multianuale ar aduce ONG-urilor avantaje precum planificare strategică și predictibilitate, stabilitate în angajarea personalului și reducerea poverii administrative.

Autorii mai subliniază că măsura nu implică alte costuri suplimentare și ar eficientiza utilizarea banilor publici, prin optimizarea procedurilor de evaluare și monitorizare. Resursele administrative ar putea fi astfel redirecționate către activități cu impact direct asupra comunității, cum sunt serviciile sociale pentru persoanele vulnerabile, programele educaționale pentru copii sau proiectele culturale locale.

Potrivit inițiatorilor, noile reguli nu vor genera costuri suplimentare pentru stat, fiind vorba doar de o reorganizare a modului de gestionare a procedurilor de finanțare

Inițiativa a ajuns aproape de etapa dezbaterii parlamentare, aflându-se în prezent în Senat, în faza de avizare. Consiliul Legislativ a emis deja un aviz favorabil. Dacă va fi adoptată, măsura va permite ONG-urilor să acceseze pentru prima dată finanțări publice predictibile, menite să susțină proiecte pe termen lung, și nu doar acțiuni izolate, derulate anual.