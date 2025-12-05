Criza apei potabile. Radu Coșarcă, la podcastul 7x7: Românii sunt cei mai eficienți inamici ai lor

Jurnalistul Dan Andronic și invitatul său, Radu Coșarcă, au discutat, în ediția de vineri a podcastului „7x7” de pe platforma „Hai România”, despre criza apei potabile din județele Prahova și Dâmbovița. „Ce trebuia să se întâmple? Trebuia ca ministrul mediului să fie un adevărat coordonator al domeniului, să-i cheme pe toți cei implicați la masă ca un adevărat lider al acestui domeniu”, a spus fostul jurnalist.

Dan Andronic a scris ieri, într-o postare pe Facebook, că situația din Prahova, marcată de avariile repetate ale sistemului de alimentare cu apă, ar fi consecința unor numiri politice în instituțiile care administrează resursele și distribuția apei. Potrivit jurnalistului, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, l-a numit recent pe Florin Ghiță director la Administraţia Naţională Apele Române (ANAR).

„Ionuț Sorin Banciu – Președintele Consiliului de Administrație al E.S.Z. Prahova, fost secretar de stat la Mediu, membru marcant al PNL. Răzvan Radu – Director tehnic al E.S.Z. Prahova, provenit din USR București impus în conducerea operativă fără experiență relevantă locală. Marius-Cristinel Cheșca – Șeful Stației de Apă Voila (Prahova), totodată președintele organizației USR Băicoi; responsabil direct de operarea stației care a cedat. Ervin Molnar – Membru al Consiliului de Administrație la E.S.Z. Prahova, fost parlamentar PNL”, a scris Dan Andronic.

Astfel, în acest context, invitatul a afirmat că această situație are la bază „principiul numirilor politice în România”. Potrivit lui Radu Coșarcă, atunci când oamenii cer explicații, li se răspunde că aceste lucruri se întâmplă la fel și în alte țări, precum Italia sau Franța. „Nu, nu se întâmplă deloc așa. Și acolo, numirile politice înseamnă că partidul de guvernământ are dreptul să numească în anumite poziții de conducere, în companii foarte importante, managerii, directorii generali, administratorii delegați, cum se numesc în unele țări”, a mai spus acesta.

Totuși, Radu Coșarcă a evidențiat o deosebire importantă și a spus că, spre deosebire de România, în țări precum Italia sau Franța partidele nu își promovează „nepoțelele, prietenii sau vecinii de bloc”, ci privesc aceste numiri ca pe o responsabilitate majoră.

„La noi s-a spus: „A, sunt numiri politice? Deci putem numi pe oricine vrem”. Fals. Problema e că nimeni nu-i trage la răspundere pentru asta. Problema e că noi, atunci când votăm pentru ei, nu le atragem atenția, măcar din 4 în 4 ani, să nu repetăm aceste gesturi care duc acum la adevărate tragedii: la oamenii în vârstă care sunt nevoiți, la 80 de ani, să stea la coadă ca să își iau o cană de apă. La asta am ajuns?”, a mai spus fostul jurnalist.

El a adăugat: „Dacă România are cumva vreun inamic, precis că el se distrează foarte mult privind știrile din România. Adică, dacă cineva ar fi plănuit să atace România, acum ordinul a fost contramandat, pentru că românii sunt cei mai eficienți inamici ai lor. Reușești singuri să-și destabilizeze țara, să-și mineze singuri încredera în instituțiile statului”.

Dan Andronic și invitatul său au mai discutat, de asemenea, despre golirea Barajului Vidraru. Radu Coșarcă a afirmat că, atunci când un ministru al Mediului află că Barajul Vidraru se golește, ar trebui să considere situația o alertă serioasă.

„Convoci o ședință ca orice manager, ca orice lider al unei companii importante care își convoacă managerii din prima linie de decizie ca să vezi, există avantaje, dezavantaje, momentul este oportun și pe urmă în cadrul acestei întâlniri poate afli că se mai golește alte două baraje și poate îți pui problema dacă această simultaneitate e gândită sau e întâmplătoare”, a explicat acesta.

În acest context, Dan Andronic a afirmat că, în opinia sa, golirea barajului a fost „o decizie politică, ca să zic așa, pentru că au încercat să arate că pot”.

Referitor la reportajul cu camera ascunsă realizat de Antena 3 CNN cu directorul de la Apele Române, Radu Coșarcă a sesizat că în discuții se vorbește foarte des de hârtii.

„Hârtia nu e făcută să o citești. Hârtia e făcută să te ascunzi după ea. „S-au făcut hârtiile? Am scăpat de responsabilitate”. Nimeni nu urmărește, totuși, dacă omul a citit hârtia. Nu, poate îl sun, poate îl convoc la o întâlnire, la o discuție. Nimeni nu face gestul ăsta pentru că toți s-au derobat de responsabilitate în momentul în care au trimis o hârtie”, a mai spus acesta.