Cristian Diaconescu nu susține schimbarea Guvernului. Stabilitatea politică, esențială în actualul context internațional

Cristian Diaconescu atrage atenția asupra impactului tot mai vizibil al conflictului din Orientul Mijlociu și susține că România are nevoie de stabilitate politică pentru a face față provocărilor economice și energetice. În acest context, fostul ministru consideră că schimbarea Guvernului nu este o opțiune potrivită.

Fostul ministru de Externe arată că impactul crizei depășește zona de conflict și afectează inclusiv economii majore. În opinia sa, reacțiile piețelor demonstrează cât de vulnerabil este sistemul energetic global.

„Criza energetică a venit deja inclusiv în Statele Unite. Americanii treceau 1% din exporturi în Strâmtoarea Ormuz, dar reflexul pe piață a dus la creșterea prețului la energie inclusiv în SUA. În acest moment ai nevoie de parteneri. Partenerii, cum am mai văzut prin România, nu vin inerțial în sprijin în astfel de momente. Trebuie să reușești să faci să coincidă interesele și ce se convine să se poată implementa acasă”, a declarat Cristian Diaconescu la România TV.

Diaconescu subliniază că România trebuie să transmită un semnal de stabilitate și responsabilitate, în special în relația cu partenerii externi. În opinia sa, o eventuală criză politică internă ar putea afecta capacitatea țării de a gestiona situația.

„Dacă ai o criză politică acasă, cei care ar dori să colaboreze lasă un interval să îți rezolvi problemele. Din această perspectivă, mi-aș dori un anume nivel de responsabilitate, cum reușesc ei să argumenteze politic o astfel de responsabilitate nu știu. Situația privind criza de energie va fi de durată și va depăși momentul încheierii războiului”, a mai explicat Cristian Diaconescu.

Fostul ministru atrage atenția că efectele conflictului asupra infrastructurii energetice pot fi de lungă durată și pot influența piețele globale pentru ani de zile.

„A fost bombardată o zonă de exploatare de gaz lichefiat din Qatar. Evaluarea este că dacă războiul s-ar termina azi ar mai trebui cinci ani pentru ca zonele tehnologice să fie refăcute. Strâmtoarea Ormuz astăzi este deschisă, problema este că transportoarele care ar trece acolo ar trebui să fie asigurate de la un preț de 0,02% din valoarea navei la 5% din valoarea navei. De aceea nu există acum asigurători”, a mai spus fostul ministru.

În final, Cristian Diaconescu insistă asupra necesității unui executiv funcțional, capabil să ia decizii rapide în contextul actual.

Acesta transmite că România are nevoie de coerență și capacitate de reacție, iar existența unui guvern stabil este esențială pentru a menține încrederea partenerilor externi.

„În timp ce există o confruntare directă, pot exista și soluții de natură economică, (n.r. cum a făcut SUA prin ridicarea sancțiunilor pe petrolul iranian) pentru că tema e foarte sus din punctul de vedere al sensibilității. Trebuie să fim afirmativi, și cum altfel decât prin a avea un guvern?”, mai punctează Cristian Diaconescu.