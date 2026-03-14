Cristian Diaconescu, despre mizele marilor negocieri. „Se joacă tare, se joacă sus. Trebuie să fim acolo”

Invitat la podcastul moderat, vineri, de Dan Andronic și Radu Coșarcă, difuzat pe evz.ro, fostul ministru de Externe al României, Cristian Diaconescu, a analizat contextul diplomatic esențial din aceste vremuri. Se duc negocieri dure, fie că este vorba despre UE sau SUA, iar țara noastră ar trebui să știe cum să se implice astfel încât să stea la masă și să și aibă de câștigat, a opinat fostul demnitar.

„La Haga, când s-a discutat despre creșterea PIB-ului pentru Apărare, de la 1,5 la 3,5, până în 2035, cancelarul German a spus așa. Da, ne asumăm această responsabilitate, se știa că toți în jurul mesei vor face acest tip de declarație, se negociase înainte. Da, ne asumăm această responsabilitate, dar nu pentru că ne obligă cineva, ci pentru că noi am constatat că este cazul să avem această creștere. S-au întors toți spre Donald Trump. Deci, ce vreau să spun este că se joacă tare, se joacă foarte sus și, într-adevăr, trebuie să fim și noi la masă acolo”, a afirmat fostul ministru de Externe.

România are o poziție, în acest moment, și de furnizor de apărare. Ceea ce, spune Diaconescu, se anticipa de mulți ani. Întrebarea este cum ne vindem protecția pe care o oferim. „Ce spuneam noi prin 2003, că suntem nu numai primitori, ci și furnizori de securitate, în momentul ăsta se întâmplă. Ok, care sunt costurile?

Iertați-mă, trebuie să vorbim și de acest aspect. Nu ridici subiectul, trece ca atare. Care sunt costurile din punct de vedere al celorlalți. Al partenerilor pe care îi apărăm. Și care beau o cafea mult mai liniștiți, pentru că în flancul sudic, dacă s-ar pune problema unui atac dinspre Federația Rusă, va fi spre testarea solidarității, nu să ocupe Europa”, a mai afirmat Diaconescu.

Despre echilibrul între ceea ce ofoerim și ceea ce primim a vorbit și Radu Coșarcă. „Mulți se întreabă, într-adevăr, oferim ce primim? Am dat acordul Statelor Unite să folosească bazele noastre. În schimb, am ridicat din nou problema, să spunem, a vizelor sau a investițiilor americane în economia românească? Eu sper că da.”

Ridicarea unor pretenții i-ar face pe americani să simtă că vorbesc cu cineva lipsit de obediență totală. „Ar spune, în sfârșit, discutăm cu cineva tranzacțional”, a mai afirmat Radu Coșarcă.