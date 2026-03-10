Social

Predoiu, discuții cu omologul ungar despre protejarea frontierei comune: Este o prioritate pentru ambele state 

Predoiu, discuții cu omologul ungar despre protejarea frontierei comune: Este o prioritate pentru ambele state
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat, marți, că protejarea frontierei comune rămâne un obiectiv prioritar pentru ministerele de Interne din România și Ungaria. „Valorile scăzute ale migraţiei, aproape de zero la frontierele României, confirmă faptul că structurile de aplicare a legii din România pun în practică măsuri operative”, a spus acesta, cu ocazia întâlnirii pe care a avut-o cu omologul ungar, Sandor Pinter, în contextul deplasării în Ungaria pentru participarea la Forumul Salzburg.

Protejarea frontierei comune, un obiectiv pentru România și Ungaria

Ministrul a afirmat că protejarea frontierei comune rămâne un obiectiv prioritar pentru ambele ministere. „Valorile scăzute ale migraţiei, aproape de zero la frontierele României, confirmă faptul că structurile de aplicare a legii din România pun în practică măsuri operative şi acţiuni integrate pentru adaptarea măsurilor compensatorii şi contracararea acţiunilor reţelelor criminale”, a adăugat acesta, potrivit unui comunicat al MAI.

Predoiu a afirmat că, deși cifrele sunt în scădere, evoluțiile de la nivel internațional, marcate de dinamici regionale complexe, pot influența fluxurile către UE, motiv pentru care autoritățile naționale trebuie să monitorizeze permanent regiunea și să își mențină capacitatea de reacție rapidă.

Situația din Ucraina și Iran, analizată de Predoiu și Pinter

Miniștrii de Interne din România și Ungaria au analizat și situația de securitate din Ucraina și Iran, cu accent pe măsurile operative necesare pentru prevenirea unor posibile evoluții ale fenomenelor infracționale provocate de aceste evoluții regionale.

„Cei doi demnitari au abordat, de asemenea, aspecte care ţin de cooperarea poliţienească transfrontalieră pentru combaterea criminalităţii, cooperarea în contextul derulării misiunilor de evaluare Schengen, precum şi combaterea traficului de droguri, o prioritate pentru ambele ministere. O atenţie deosebită a fost acordată siguranţei rutiere în zona frontierei comune, cele două părţi convenind să continue acţiunile preventive desfăşurate până în prezent, cu rezultate foarte bune”, a transmis MAI.

Alte subiecte discutate

Discuțiile au oferit prilejul analizării progreselor înregistrate de cele două ministere de Interne la un an de la ridicarea controalelor la frontierele interne.

„Relaţia cu Ministerul de Interne ungar s-a dovedit una strategică pe parcursul procesului de aderare a României la spaţiul Schengen, iar rezultatele acestei cooperări ne arată clar că este important să o păstrăm la acelaşi nivel de consistenţă şi eficienţă”, a mai spus Predoiu.

