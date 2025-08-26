Politica Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, despre reducerea prețului la energie







Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, a transmis că România acționează insistent față de Comisia Europeană și de statele din regiune ca să crească capacitatea de interconectare pentru electricitate. Scăderea prețului electricității este prioritară și esențială pentru competitivitatea industriei europene și românești.

Secretarul de stat în Ministerul Energiei: „Apelul din aceste zile al lui Mario Draghi, care poate fi văzut ca o analiză realistă asupra limitelor rolului Europei în acest context de tensiuni internaționale, pe fondul conflictului din Ucraina, care afectează UE și, direct, și România, este un avertisment de care decidenții politici europeni și naționali este indicat să țină cont”.

În calitate de președinte al Comisiei pentru Industrie, Cercetare și Energie (ITRE) din Parlamentul European, oficialul român a participat la discuții cu Mario Draghi privind măsuri menite să sprijine competitivitatea industriei și să adreseze provocările pieței energetice din Uniunea Europeană.

Temele abordate au avut o importanță practică inclusiv pentru România. În acest context, fostul guvernator al Băncii Centrale Europene a transmis un mesaj de avertizare considerat de reprezentantul ITRE drept un semnal de alarmă deosebit de serios.

„Ca președinte al Comisiei Industrie, Cercetare și Energie (ITRE) a Parlamentului European, am avut experiența discuției cu Mario Draghi despre măsuri privind competitivitatea industriei și despre soluții privind piața energiei din UE, cu relevanță practică și pentru țara noastră – și pot să afirm că avertismentul fostului guvernator al Băncii Central Europene este un serios semnal de alarmă”, mai arată Cristian Bușoi.

Printre măsurile esențiale propuse de Mario Draghi pentru consolidarea competitivității economice a Uniunii Europene se numără scăderea costurilor la energie.

În acest sens, el a avansat mai multe direcții de acțiune, printre care se regăsesc centralizarea operării fluxurilor de energie la nivel transfrontalier, crearea unui cadru unic de reglementare la nivel european și introducerea unor reguli care să limiteze practicile protecționiste.

Aceste inițiative ar urma să fie completate de investiții semnificative în domenii precum energia nucleară, captarea emisiilor de carbon, gazele naturale și sursele regenerabile. În România, prețurile ridicate la electricitate continuă să aibă un impact major asupra consumatorilor și industriei.

În acest context, cele opt măsuri anunțate recent de ministrul Energiei vin să ofere un cadru de intervenție clar, destinat reducerii presiunii exercitate de costurile energetice. Implementarea rapidă a acestor soluții este considerată esențială, mai ales că o parte dintre ele necesită un interval extins pentru a produce efecte concrete.

Unul dintre obiectivele principale ale secretarului de stat responsabil cu relațiile europene și internaționale este consolidarea cooperării cu Comisia Europeană și cu statele din regiune, în vederea extinderii capacităților de interconectare energetică. Acest demers este considerat esențial pentru diminuarea prețului energiei, fiind văzut ca o soluție sustenabilă pe termen mediu și lung.

„Ca secretar de stat care coordonează relația europeană și internațională a Ministerului Energiei, unul dintre obiectivele mele este de a acționa insistent și susținut față de Comisia Europeană și față de statele din regiune, pentru a crește capacitatea de interconectare, ca o soluție cu impact în scăderea prețului energiei”, a punctat Cristian Bușoi.

În ceea ce privește inițiativa ministrului Energiei privind reducerea prețului energiei, aceasta vizează o decuplare temporară de influența prețului marginal ridicat în contexte de criză. Propunerea se înscrie în continuarea eforturilor comune dintre România, Bulgaria și Grecia. În acest context, autoritățile române consideră că presiunea politică asupra Comisiei Europene ar putea fi amplificată printr-o cooperare regională mai strânsă.

„Referitor la propunerea specifică a ministrului Energiei pentru reducerea prețului energiei, vizând decuplarea temporară de impactul prețului marginal ridicat în situații de criză – ca o continuare a demersurilor comune România – Bulgaria – Grecia – trebuie spus că România poate crește presiunea politică asupra CE, prin cooperare regională”, mai arată Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, în comunicat.