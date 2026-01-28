Crin Antonescu îl atacă direct pe CTP și clarifică relația cu Bolojan: Nu vă expuneți ridicolului maxim

Fostul lider liberal Crin Antonescu a publicat un mesaj amplu pe Facebook în care îi răspunde jurnalistului Cristian Tudor Popescu, după criticile acestuia legate de poziționările sale politice și de relația cu premierul Ilie Bolojan.

Antonescu susține că a fost judecat „repede și categoric”, inclusiv la nivel personal, nu doar politic. „Dl. Cristian Tudor Popescu îmi măsoară, repede și categoric, sufletul”, afirmă fostul candidat la prezidențiale, acuzând o atitudine pe care o consideră excesivă și partizană.

În mesajul său, Crin Antonescu face trimitere la pozițiile publice anterioare ale lui Cristian Tudor Popescu, despre care spune că au fost la fel de fervente în alte contexte politice. „Ultima sa pasiune, dl. Bolojan, îl aduce într-o stare de tulburare în care nu l-am mai văzut de pe vremea când apăra, cu aceeași fervoare, justiția dnei Kovesi”, scrie Antonescu.

El evocă și afirmații mai vechi ale jurnalistului despre DNA: „DNA este singurul lucru viu și adevărat pe care l-am văzut în 26 de ani în România, după Revoluție”, citat pe care îl reia pentru a ilustra ceea ce consideră un tipar de atașamente publice definitive.

Antonescu își exprimă indignarea față de modul în care sunt etichetați oameni politici cu biografii diferite, amintind de cazul lui Ion Diaconescu. „Nu sunt eu în măsură să mă plâng, când cineva ca Ion Diaconescu, fostul președinte țărănist, era calificat, după 17 ani de pușcărie politică sub comuniști, drept «troglodit politic»”, notează fostul lider PNL.

El îl descrie pe CTP drept „același acuzator public îndrăgostit (atunci de Iliescu)”, sugerând o continuitate a acestui tip de discurs.

Antonescu afirmă că este necesar să facă unele clarificări punctuale, indiferent de „dimensiunea sufletului” său, formulare ironică reluată din criticile primite.

Prima precizare vizează relația directă cu Ilie Bolojan: „Nu i-am solicitat niciodată dlui Bolojan susținerea pentru candidatura la prezidențiale. Domnia sa mi-a solicitat să candidez”.

A doua clarificare se referă la susținerea politică primită: „Dl. Bolojan nu mi-a «adus» susținerea PSD, UDMR sau PNL, ci a constatat-o”.

În al treilea punct, Antonescu respinge ideea unei retrageri din partea premierului: „Dl. Bolojan nu a renunțat la nici o candidatură sau, cel puțin, nu i-am solicitat eu acest lucru”.

Tot aici, fostul candidat susține că tema candidaturii lui Bolojan a fost folosită în scop electoral: „Tema candidaturii lui Bolojan a apărut, strict propagandistic, în cursul campaniei, evident împotriva mea”.

Crin Antonescu precizează că nu va discuta public comportamentul premierului în campanie. „Ce a făcut sau nu a făcut dl. Bolojan în timpul campaniei nu voi discuta, pentru că mi-am asumat întreaga responsabilitate pentru rezultat (eșec, în cazul de față)”, scrie acesta.

El insistă că rezultatul alegerilor îi aparține exclusiv și exclude orice transfer de responsabilitate.

Fostul lider liberal afirmă explicit că nu mai este implicat în viața politică internă și nu intenționează să revină. „Nu am nici o legătură cu agitația de pe scena politică din România sau, eventual, din PNL (al cărui membru nu mai sunt și, desigur, nu voi mai fi)”, notează Antonescu.

El adaugă că va continua să se exprime doar în condițiile stabilite de el: „Am făcut și voi face considerații și comentarii atunci când îmi sunt solicitate, când, cum și despre cine vreau”.

În finalul mesajului, Crin Antonescu contestă afirmația potrivit căreia Ilie Bolojan ar fi lipsit de susținere politică și mediatică. „Nu vă expuneți ridicolului maxim, pretinzând că dl. Bolojan «nu e susținut de nimeni în efortul său de a scoate România din rahat»”, scrie acesta.

El continuă cu o enumerare ironică: „Sunteți mulți. Sunteți aproape toți”, adresându-se susținătorilor publici ai premierului.

Antonescu încheie cu o observație sarcastică privind starea țării: „Nici nu știu, sincer, de ce, după atâtea victorii, o fi România, citez, «în rahat»”.

Mesajul se încheie cu o formulare ironică și provocatoare: „Chiar nu mai putem măcar spune ceva, ăștia de-alde mine, cu «suflet mic și murdar»? Bolojenie ușoară”.