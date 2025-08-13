Politica Crin Antonescu, critic la adresa Lui Nicușor Dan: Suntem reprezentați de Zelenski?







Crin Antonescu a lansat miercuri, pe Facebook, o ironie la adresa președintelui Nicușor Dan, în contextul reuniunilor internaționale privind războiul din Ucraina. Fostul lider liberal a făcut referire la întâlnirile virtuale dintre liderii europeni, SUA și Volodimir Zelenski, sugerând că România nu este reprezentată la cel mai înalt nivel.

Mesajul publicat de Crin Antonescu pe Facebook, a vizat direct implicarea României în dialogurile internaționale pe tema Ucrainei. „Politico: Miercuri, la ora 14 (ora Germaniei), va avea loc o discuție virtuală de o oră, la care vor participa liderii din Germania, Franța, Marea Britanie, Italia, Polonia și Finlanda, precum și președinții Comisiei Europene și Consiliului Europei, alături de Zelenski și Mark Rutte.

La ora 15 va avea loc o discuție între liderii europeni și Donald Trump. Întrebare pentru turistul din Basarabia și suita de propagandiști: ați fost invitați și nu aveți timp sau suntem reprezentați de Zelenski?”, a scris fostul lider PNL pe rețeaua socială.

Declarația a venit la o zi după ce Nicușor Dan a avut o convorbire telefonică cu Volodimir Zelenski, în care a reafirmat sprijinul României pentru „o pace justă și durabilă” în Ucraina. Administrația Prezidențială a precizat că șeful statului a insistat asupra respectării suveranității și integrității teritoriale a țării vecine.

Potrivit programului oficial, miercuri, la ora 14:00 (ora Germaniei), liderii Ucrainei, Germaniei, Franței, Marii Britanii, Italiei, Poloniei și Finlandei, alături de oficiali ai Comisiei Europene și Consiliului Europei, au programată o videoconferință găzduită de cancelarul german Friedrich Merz.

De la ora 15:00 (ora României), va urma o discuție între liderii europeni și președintele american Donald Trump, pe teme de securitate și soluții pentru încheierea conflictului din Ucraina. În paralel, Nicușor Dan este programat să participe, la ora 17:30, la reuniunea „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing), în format online.

Comentariul lui Crin Antonescu reflectă un punct de vedere critic față de vizibilitatea României în cadrul negocierilor internaționale. Deși președintele Nicușor Dan a avut un dialog telefonic cu Volodimir Zelenski, Antonescu sugerează că țara încă nu este suficient implicată în discuțiile strategice de nivel înalt.

Întâlnirile diplomatice din aceste zile preced o reuniune majoră programată pe 15 august, în Alaska, între Donald Trump și Vladimir Putin. Potrivit informațiilor publice, liderul de la Kremlin ar putea solicita recunoașterea pierderii de către Ucraina a peste 20% din teritoriu, ceea ce ar complica negocierile pentru un armistițiu.