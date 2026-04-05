Crin Antonescu a negat orice implicare în presupusa „punere în scenă” a întâlnirii dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea

Crin Antonescu, fost candidat la alegerile prezidențiale din 2025, a declarat că nu are nicio implicare în presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea, care s-ar fi dorit o operațiune electorală, comandată de liberali.

Crin Antonescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale susținut de PSD-PNL-UDMR, a declarat că nu are nicio implicare în materialele apărute în spațiul public înainte de scrutinul din mai 2025, referitoare la o presupusă întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea.

Acesta a respins ideea că ar avea cunoștință despre modul în care au apărut informațiile sau despre persoanele invocate în respectivele dezvăluiri. Antonescu a spus că nu deține date despre presupusa operațiune și că nu a fost implicat în nicio etapă a acesteia.

Potrivit informațiilor, „întâlnirea” dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea ar fi fost, de fapt, o punere în scenă, organizată în scop electoral. Sursele citate susțin că operațiunea ar fi fost comandată din zona liberală și realizată cu implicarea unor persoane care au apărut în campanie alături de Nicușor Dan.

Totodată, fostul candidat Elena Lasconi este menționat în legătură cu publicarea materialului video din campanie, iar efectele electorale ale episodului sunt prezentate diferit de cei implicați.

Crin Antonescu a respins ferm orice implicare și a spus că nu cunoaște detalii despre persoanele sau mecanismele invocate în spațiul public, în cazul respectiv.

„Nu am nimic de spus. Eu nu am habar, nu am avut. Am văzut ce s-a întâmplat în campania electorală la momentul respectiv. Despre informațiile care apar pe surse nu am nicio idee, nu am ce să comentez. Despre numele de acolo nu am habar, nu le-am auzit în viața mea. Nu am avut eu nicio legătură cu chestiunea asta. Nu știu ce altceva aș putea să vă spun, pentru că nu am…”, a spus Antonescu, potrivit dcnews.ro.

Referitor la imaginile apărute în campania prezidențială din 2025, Crin Antonescu a declarat: “Dacă îmi aduc aminte bine, cred că doamna Lasconi a produs filmulețul ăla. Mie nu mi-a folosit în niciun fel în campania electorală, pentru că doamna Lasconi a produs chestiunea asta. Cei doi contracandidați, Nicușor Dan și Victor Ponta, au negat. Au și deschis această acțiune. Din chestiunea asta nu ne putem da seama, dar, în principiu, doamna Lasconi a pierdut niște voturi care s-au dus, probabil, spre Nicușor Dan. Deci, în niciun caz nu mi-a folosit mie chestiunea asta și, în orice caz, nu am niciun fel de cunoștință sau de element în legătură cu cine a făcut, dacă a făcut și cum a făcut chestiunea asta”.

Cazul a luat amploare după ce, în 2025, Elena Lasconi, fost candidat la alegerile prezidențiale, a prezentat imaginile în care apăreau Victor Ponta, Nicușor Dan și Florian Coldea.

După izbucnirea scandalului, Victor Ponta și Nicușor Dan au susținut că fotografiile au fost trucate. De altfel, fostul premier a fost audiat vineri la DIICOT, în calitate de parte vătămată.

„DIICOT i-a depistat pe cei care au participat la falsificarea pozelor (…) Au patru suspecți: trei tineri și unul mai în vârstă”, a spus Ponta.