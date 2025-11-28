Creștinii ortodocși de stil vechi intră în Postul Crăciunului. 40 de zile de post, rugăciune și tradiție

Republica Moldova. Creștinii ortodocși de stil vechi au intrat astăzi, 28 noiembrie, în Postul Nașterii Domnului, o perioadă de 40 de zile de pregătire spirituală care se va încheia pe 7 ianuarie, odată cu sărbătoarea Crăciunului.

Postul este marcat prin abținerea de la carne, lactate și ouă, iar în zilele de sâmbătă și duminică, până pe 31 decembrie, precum și la anumite sărbători religioase importante, sunt permise dezlegări la pește.

Postul Crăciunului, al doilea ca durată după cel al Paștelui, amintește de perioada de așteptare a patriarhilor și drepților din Vechiul Testament, care au privit cu speranță spre venirea lui Mesia. Totodată, tradiția se leagă și de postul lui Moise pe Muntele Sinai, înainte de primirea Decalogului. Prin această rânduială, credincioșii sunt îndemnați să-și curețe viața, pentru a deveni un lăcaș primitor pentru Hristos.

Pe parcursul celor 40 de zile, credincioșii renunță la carne, lactate, ouă, pește, vin și ulei. Rânduiala prevede însă mai multe zile de dezlegare la pește, în special sâmbăta și duminica, dar și la marile sărbători ale lunii decembrie, pe stil vechi, precum Intrarea Maicii Domnului în Biserică (4 decembrie), Sfântul Andrei (14 decembrie), Sfântul Nicolae (19 decembrie) și Zămislirea Maicii Domnului (22 decembrie).

Aceste dezlegări fac ca Postul Crăciunului să fie perceput drept cel mai „ușor” dintre posturi, însă Biserica amintește mereu că rânduiala alimentară este doar o parte a întregului.

Preoții subliniază că adevărata pregătire pentru sărbătoarea Nașterii Domnului nu vine doar din abstinență alimentară, ci mai ales din introspecție, rugăciune și curățirea sufletului. Credincioșii sunt chemați să fie mai atenți la participarea la slujbe, la ajutorarea celor vulnerabili, la milostenie și împăcare.

„Postul este o chemare la liniște, la reevaluarea propriilor fapte și la apropiere de Dumnezeu”, spun slujitorii bisericii, care amintesc că postul fără fapte bune rămâne doar o dietă.

Postul Crăciunului a fost instituit oficial în secolul al IV-lea, iar durata de 40 de zile a fost stabilită în 1166, la Sinodul de la Constantinopol. Uniformizarea a fost necesară, deoarece practicile variau mult între comunități: unii posteau doar o săptămână, alții până la șase. Odată cu sinodul, rânduiala a devenit unitară în toată lumea ortodoxă.

Pentru credincioșii care urmează calendarul bisericesc nou (stilul îndreptat), Postul Crăciunului a început deja acum două săptămâni și se va încheia pe 25 decembrie.