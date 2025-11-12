Crește valoarea tichetelor de masă. Decizia intră în vigoare din 2026

Valoarea maximă a tichetelor de masă va crește oficial de la 40 la 45 de lei, după votul favorabil al Parlamentului. Totuși, aplicarea efectivă a majorării nu este obligatorie – fiecare angajator va decide dacă acordă sau nu salariaților valoarea maximă prevăzută de lege.

Plenul Camerei Deputaților a adoptat marți proiectul de lege care prevede modificarea valorii nominale maxime a tichetelor de masă.

„Valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăşi suma de 45 de lei”, se arată în amendamentul aprobat de deputați.

Noua valoare reprezintă o creștere de 5 lei față de nivelul anterior, însă implementarea rămâne opțională. Angajatorii pot alege dacă aplică sau nu majorarea, în funcție de politicile interne și de posibilitățile financiare.

Decizia vine în contextul unui pachet mai amplu de măsuri economice discutat la nivel guvernamental, care include și reforme în administrația publică. Propunerea inițială prevedea o majorare până la 50 de lei, însă varianta finală a fost ajustată pentru a reduce impactul bugetar.

Potrivit informațiilor oficiale, noua valoare a tichetelor de masă va intra în vigoare începând cu anul 2026, după adoptarea actelor normative secundare.

Regimul fiscal al tichetelor rămâne neschimbat: acestea vor fi supuse impozitului pe venit și contribuției la sănătate (CASS), dar nu și contribuțiilor la asigurările sociale.

Guvernul a optat pentru o creștere moderată, de 5 lei, ca soluție de compromis între cerințele sindicatelor, care au cerut o ajustare consistentă pentru a acoperi inflația, și Ministerul Finanțelor, care a avertizat că o valoare de 50 de lei ar fi generat un cost suplimentar de peste un miliard de lei anual.

Reprezentanții salariaților susțin că valoarea actuală a tichetelor, stabilită la 40 de lei, și-a pierdut semnificativ din puterea de cumpărare din cauza inflației și a creșterii costului vieții.

În același timp, mediul de afaceri a cerut ca modificarea să fie însoțită de predictibilitate fiscală și o perioadă clară de tranziție, pentru ca firmele să poată adapta contractele colective de muncă și bugetele de personal.

Majorarea urmează, astfel, să se aplice gradual, fără constrângeri pentru angajatori, menținând libertatea acestora de a decide dacă aplică valoarea maximă.

Tichetele de valoare – inclusiv cardurile de masă, voucherele de vacanță și tichetele sociale – au avut un impact major asupra economiei românești.

Un studiu realizat de o echipă de cercetători ai Academiei de Studii Economice din București (ASE) arată că, în 2024, aceste instrumente au generat un efect economic echivalent cu 1,4% din PIB, contribuind la menținerea a peste 213.000 de locuri de muncă la nivel național.

Rezultatele au fost prezentate în cadrul evenimentului Policy & Impact Forum, desfășurat la Ambasada Franței în România, confirmând importanța acestor beneficii pentru economie și piața muncii.