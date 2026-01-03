Cozi kilometrice și nervi întinși la maxim pe DN1. Coloane de până la 7 kilometri

Traficul rutier pe DN1, principalul drum care leagă Bucureștiul de Valea Prahovei și Brașov, se desfășoară cu mari dificultăți sâmbătă, în județul Prahova. Încă din a doua parte a dimineții, sensul de urcare către zona montană a devenit suprasolicitat, iar pe mai multe sectoare s-au format coloane întinse de autovehicule.

Poliția avertizează că situația este una generalizată și că valorile ridicate de trafic se mențin pe parcursul zilei.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Prahova, DN1–E60 este extrem de aglomerat, în special din cauza deplasărilor masive specifice începutului de an. Mulți șoferi au ales să plece spre stațiunile montane sau să revină din vacanță, ceea ce a pus o presiune semnificativă pe infrastructura rutieră deja cunoscută pentru blocajele frecvente.

Unul dintre punctele critice este Centura de Vest a municipiului Ploiești, în zona sensului giratoriu Strejnicu. Aici, circulația se desfășoară cu dificultate pe ambele sensuri, timpii de așteptare fiind mult peste media obișnuită. Autovehiculele înaintează lent, iar depășirile sunt aproape imposibile din cauza fluxului continuu.

Situația se agravează în localitatea Comarnic, unde traficul către Brașov este descris de autorități drept „foarte intens”. Pe acest tronson, coloana de mașini se întinde pe aproximativ 7 kilometri, fiind unul dintre cele mai congestionate puncte de pe DN1. Șoferii reclamă timpi mari de staționare și înaintare în regim de bară la bară.

Nici Sinaia nu face excepție. Pe sensul de urcare, circulația se desfășoară în coloană pe o distanță de circa 4 kilometri. În Bușteni, situația este similară, cu o coloană estimată la aproximativ 3 kilometri, tot pe direcția Brașov. În aceste zone, orice incident minor poate amplifica semnificativ blocajele.

Echipajele de poliție rutieră sunt mobilizate pe principalele tronsoane afectate și acționează pentru dirijarea traficului și prevenirea accidentelor. Autoritățile le recomandă șoferilor să manifeste prudență, să păstreze distanța regulamentară și să evite manevrele riscante generate de nerăbdare.

Pentru cei care doresc să evite DN1, polițiștii recomandă rute alternative, în funcție de destinație. Printre acestea se numără DN1A, pe traseul Ploiești – Vălenii de Munte – Cheia – Brașov, sau DN72 Ploiești – Târgoviște, cu continuare pe DN71 și DN73 către Brașov. Informarea în timp real asupra condițiilor de trafic rămâne esențială înainte de plecare.