Corupția din armata chineză, armă de recrutare pentru CIA

Agenția Centrală de Informații a Statelor Unite (CIA) a publicat joi un nou material video destinat recrutării de surse din interiorul armatei chineze, potrivit The New York Times.

Videoclipul, difuzat online, face referire la acuzațiile persistente de corupție din cadrul forțelor armate ale Chinei și apare într-un context marcat de schimbări recente la vârful conducerii militare de la Beijing.

Noua producție video a Central Intelligence Agency (CIA) urmărește să atragă potențiali colaboratori din rândul Armatei Populare de Eliberare (PLA).

Materialul evidențiază nemulțumirile legate de presupuse practici de corupție în rândul liderilor militari chinezi, sugerând că aceste probleme ar putea reprezenta o oportunitate pentru recrutarea de informatori.

Videoclipul prezintă un ofițer fictiv de nivel mediu, surprins în timpul activităților zilnice. Personajul narează în limba mandarină frustrările sale față de situația internă.

„Fiecare zi care trece face mai clar faptul că singurul lucru pe care liderii partidului sunt interesați să îl apere sunt propriile buzunare”, afirmă acesta.

În continuare, vocea adaugă:

„Și-au construit carierele pe o fundație de minciuni. Dar acei pereți se prăbușesc încet, iar noi rămânem să le curățăm mizeria.”

Publicarea videoclipului are loc după ce, luna trecută, președintele Chinei, Xi Jinping, a dispus înlăturarea celui mai înalt oficial militar al țării și a unui alt general de rang înalt.

Autoritățile chineze au anunțat deschiderea unei investigații, invocând „încălcări grave ale disciplinei și legii”, fără a oferi detalii suplimentare.

Actuali și foști oficiali americani au discutat în spațiul public posibilele motive ale deciziilor liderului chinez.

Potrivit acestora, măsurile ar putea fi interpretate fie ca reacții la amenințări politice, fie ca parte a unei campanii mai ample de combatere a corupției la nivel înalt în cadrul PLA.

Oficiali americani susțin că fenomenul corupției ar fi afectat eforturile Chinei de modernizare militară. Bugetele în creștere pentru apărare și informații, precum și volumul mare de contracte acordate companiilor chineze, sunt considerate factori care pot facilita practici neconforme.

Conform evaluărilor prezentate de surse americane, unii ofițeri ar putea obține câștiguri suplimentare prin direcționarea contractelor către anumite firme.

În acest context, oficialii SUA consideră că există un segment de funcționari și militari chinezi nemulțumiți de situația existentă.

Statele Unite desfășoară de mai mulți ani o campanie de extindere a rețelelor de informatori în China. Anul trecut, C.I.A. a lansat primele două videoclipuri de recrutare.

Directorul agenției, John Ratcliffe, declara la acel moment că inițiativa a început să producă rezultate.

„Campania video în limba mandarină a CIA a ajuns la mulți cetățeni chinezi și știm că sunt mulți alții care caută o cale de a-și îmbunătăți viața și de a-și schimba țara în bine”, a afirmat Ratcliffe într-un comunicat.

CIA has released a video encouraging Chinese citizens to join the CIA organization and providing step-by-step methods for communicating with the CIA without being detected. “CIA wants to know the truth about China; we are looking for people who know the truth and can tell it.” pic.twitter.com/zYmAluftOq — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) January 15, 2026

El a adăugat:

„Vom continua să oferim oficialilor guvernamentali chinezi și cetățenilor o oportunitate de a lucra pentru un viitor mai luminos.”

Un oficial CIA, citat sub protecția anonimatului, a descris competiția cu China drept o „provocare generațională”. Acesta a declarat că materialele video reușesc să ajungă la publicul vizat, în pofida restricțiilor impuse de Beijing asupra platformelor occidentale.

CIA a publicat, de asemenea, instrucțiuni online privind modalitățile prin care cetățenii chinezi pot contacta agenția, inclusiv utilizarea rețelei dark web sau a rețelelor virtuale private (VPN), cu scopul de a evita detectarea.

Agenția americană a trecut printr-o perioadă dificilă la începutul anilor 2010. Între 2010 și 2012, China a ucis sau a încarcerat peste o duzină de surse americane, după compromiterea unui sistem clandestin de comunicații.

Atât Ratcliffe, cât și predecesorul său, William Burns, au declarat ulterior că instituția a făcut progrese în reconstruirea capacităților de informații privind China.