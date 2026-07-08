Summitul NATO de la Ankara a fost scena unei întâlniri diplomatice de maximă importanță pentru viitorul economic și militar al României. Președintele sud-coreean, Lee Jae Myung, și președintele român, Nicușor Dan, au pus bazele unei colaborări extinse, care promite să depășească granițele industriei de armament, anunță Agerpres.

Întâlnirea la nivel înalt a avut loc în marja summitului Organizației Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), desfășurat în Turcia, unde liderul de la Seul a participat în calitate de șef de stat al unei țări partenere a alianței transatlantice. Conform agenției de presă sud-coreene Yonhap, discuțiile au vizat transformarea relațiilor bilaterale într-un parteneriat strategic de proporții.

În cadrul discuțiilor oficiale, președintele Lee Jae Myung a subliniat importanța geopolitică a Bucureștiului în ecuația globală a Coreei de Sud. Liderul asiatic a descris România drept „un partener important de cooperare”, evidențiind ritmul accelerat în care cele două state își dezvoltă schimburile comerciale și proiectele din domeniul apărării.

Miza principală rămâne însă independența tehnologică și militară, un capitol la care ambele țări investit masiv în ultimii ani.

Cooperarea militară dintre România și Coreea de Sud nu se mai rezumă doar la simple achiziții de echipamente, ci trece într-o fază superioară: cea a dezvoltării autohtone.

„Punem accent pe faptul că are loc o cooperare substanţială în industria de apărare (între ţări), cu dezvoltare şi producţie comune şi extindere în ţări terţe (pieţe)”, a declarat oficial președintele sud-coreean.

Această strategie deschide porțile pentru fabricarea de tehnică militară de ultimă generație direct în uzinele românești, cu potențialul de a exporta ulterior către alte state membre NATO sau din regiune.

Deși industria de apărare reprezintă motorul actual al relațiilor bilaterale, Coreea de Sud plănuiește o diversificare majoră a investițiilor în România. Lee Jae Myung a transmis clar că Seulul dorește extinderea parteneriatului în sectoare civile strategice, cu un accent deosebit pe energia nucleară.

În acest context, președintele sud-coreean i-a lansat o invitație oficială lui Nicușor Dan de a efectua o vizită de stat în Coreea de Sud pentru a perfecta viitoarele acorduri economice.

De cealaltă parte, președintele român Nicușor Dan a trecut în revistă proiectele majore care se află deja în derulare și care demonstrează încrederea reciprocă dintre cele două capitale. Printre acestea se numără contractele strategice de apărare care implică gigantul sud-coreean Hanwha, dar și planurile masive de modernizare a centralelor nucleare din România, unde companiile din Coreea de Sud joacă un rol tehnologic crucial.

Nicușor Dan s-a arătat extrem de optimist cu privire la viitorul comercial dintre cele două state, punctând că Bucureștiul și Seulul vor beneficia de noi oportunități uriașe de a extinde cooperarea economică. La rândul său, în semn de reciprocitate diplomatică, Dan l-a invitat pe Lee Jae Myung să viziteze România în perioada următoare.