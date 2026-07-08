În urma Summitului de la Ankara, președintele Nicușor Dan a susținut că problemele statului român trebuie abordate prin măsuri pe termen lung și prin strategii construite pe baza unor date clare, făcând referire la situația centrelor din Bihor.

Șeful statului a afirmat că imaginile și relatările privind cazul din Bihor evidențiază nevoia unor schimbări în modul în care autoritățile intervin și gestionează situațiile care implică persoane vulnerabile.

„Statul român are multe deficiențe și va fi un proces de termen lung ca lucrurile acestea să se rezolve. Discutând strict de cazul de la Bihor, văzând imaginile și relatările, având toată compasiunea pentru oamenii ajunși în această situație.

Trecând în operativ, România e un stat care funcționează cu povești și narative, cu politicieni care declară, declamă, se ceartă între ei, dar nu avem cifre. Câți oameni sunt în această situație? Câte locuri sunt la centrele publice care să răspundă acestor nevoi?

Din nou și din nou ne întoarcem la inabilitatea, neputința statului român de a funcționa cu strategii care să aibă indicatori clari, numere. În absența acestor tipuri de date, pe care poate, în sfârșit, viitorul guvern și viitorul ministru al Muncii ar trebui să le facă, avem doar o opinie”, a afirmat Nicușor Dan.

Asociația fondată de Viorel Pașca, cel care administra centrele ilegale din Bihor, a fost sancționată de Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor cu o amendă de un milion de lei.

Avocatul lui Viorel Pașca, Răzvan Doseanu, a anunțat sancțiunea și a publicat procesul-verbal întocmit de inspectorii ITM Bihor.

„Amendă record de 1.000.000 lei (200.000€) de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor pentru Asociaţia “Dumbrava Dumnezeu poartă de grija”. Această amendă vine după ce lui Viorel Paşca, familiei si colaboratorilor li s-au luat toţi banii cash, li s-au sechestrat toate bunurile mobile si imobile și li s-au poprit toate conturile bancare în cadrul dosarului penal”, a scris pe Facebook avocatul lui Viorel Pașca, Răzvan Doseanu, potrivit News.ro.

Potrivit informațiilor prezentate de avocatul lui Pașca, sancțiunea vine în contextul anchetei care vizează activitatea centrelor din județul Bihor.

Viorel Pașca este vizat de cercetările procurorilor DIICOT, alături de membri ai familiei sale, într-un dosar privind acuzații de trafic de persoane și exploatarea unor persoane vulnerabile.