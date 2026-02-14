Cooperare româno-americană reafirmată în întâlnirea dintre Cătălin Predoiu și Michael Dickerson

Cooperarea dintre Ministerul Afacerilor Interne și autoritățile americane a fost tema centrală a întâlnirii desfășurate vineri între ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, cunoscut ca Mr. Schengen, și Michael Dickerson, însărcinatul cu afaceri al Statelor Unite ale Americii la București.

Întâlnirea oficială a avut loc într-un context diplomatic marcat de dialog constant între instituțiile românești și partenerii externi, potrivit informațiilor transmise printr-un comunicat de presă.

Discuțiile au vizat stadiul relațiilor bilaterale în domeniul afacerilor interne și perspectivele de dezvoltare a colaborării existente.

În cadrul discuțiilor, părțile au apreciat „drept excelentă cooperarea derulată de Ministerul Afacerilor Interne cu autoritățile americane”.

Documentul menționează că a fost subliniat „angajamentul pentru continuarea și consolidarea acesteia, atât la nivel strategic cât și la nivel tehnic”.

Astfel de niveluri de cooperare pot viza schimburi de expertiză, bune practici sau mecanisme de coordonare în domenii precum securitatea internă, gestionarea situațiilor de urgență sau combaterea criminalității.

Întâlnirea dintre ministrul român de Interne și oficialul american se înscrie în seria contactelor diplomatice regulate dintre România și Statele Unite ale Americii.

Relațiile dintre cele două state includ multiple componente instituționale, iar domeniul afacerilor interne reprezintă una dintre ariile de interes comun.

