Consumatorii pot afla costul real al creditelor cu un nou calculator online

Republica Moldova. Persoanele care intenționează să acceseze un credit au acum la dispoziție un instrument practic care le permite să știe exact cât vor plăti înainte de a semna orice contract. Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a lansat, în cadrul Global Money Week 2026, un calculator online al Dobânzii Anuale Efective (DAE), disponibil gratuit pe site-ul instituției.

Acest instrument inovator oferă consumatorilor o imagine completă asupra costului total al unui împrumut și poate fi utilizat pentru a compara ofertele de credit de la bănci, organizații de creditare nebancară și asociații de economii și împrumut. Scopul este simplu: să ajute oamenii să ia decizii financiare informate, să evite surprizele neplăcute și să aleagă cel mai avantajos produs de creditare.

DAE reprezintă costul total al unui credit, exprimat procentual, și include nu doar dobânda propriu-zisă, ci și toate taxele și comisioanele aferente. Astfel, acest indicator oferă o imagine fidelă a cheltuielilor pe care le implică un împrumut și este considerat cel mai relevant parametru pentru compararea corectă a mai multor produse de creditare.

„Atunci când compari mai multe oferte care sunt similare, creditul cu cel mai mic DAE este, practic, cel care te va costa cel mai puțin”, subliniază reprezentanții CNPF. Această explicație evidențiază importanța utilizării DAE ca instrument de orientare în alegerea unui credit potrivit nevoilor și bugetului personal.

Calculatorul pus la dispoziție de CNPF oferă două variante: una simplificată și una complexă. Versiunea simplă este recomandată pentru creditele de consum uzuale, unde costurile sunt directe și clare, în timp ce versiunea complexă este destinată produselor financiare care includ mai multe tipuri de comisioane sau costuri suplimentare, oferind astfel o estimare mai precisă a DAE.

Pentru a folosi calculatorul, utilizatorii trebuie să introducă câteva date esențiale: suma împrumutului, rata dobânzii și eventualele comisioane aplicabile. Sistemul procesează aceste informații și calculează automat valoarea DAE, oferind consumatorilor o perspectivă clară asupra costului real al creditului.

Lansarea acestui instrument marchează un pas important în promovarea transparenței financiare și a educației economice în Republica Moldova. Prin acces facil la informații relevante, consumatorii pot lua decizii mai bune și pot evita capcanele unor oferte aparent atractive, dar costisitoare.

„Scopul nostru este să ajutăm oamenii să înțeleagă mai bine produsele financiare și să-i protejăm de decizii pripite. Calculatorul DAE este un instrument simplu, dar puternic, care poate influența pozitiv deciziile financiare ale fiecărei persoane”, afirmă CNPF.