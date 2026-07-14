Republica Moldova. Un tânăr consilier din Primăria Chişinău, membru al partidului Mişcarea Alternativa Naţională (MAN), fondat şi condus de edilul Capitalei, Ion Ceban, a fost reţinut marţi, 14 iulie, pentru o pretinsă escrocherie.

Este vorba despre Ion Onţa, 32 de ani. Cu doi ani în urmă, tânărul consilier a mai fost ţinta unui scandal mediatic, după ce ar fi fost implicat într-o schemă prin care o familie cu mulţi copii din Chişinău a fost deposedată de locuinţă.

Primarul Ion Ceban a venit în apărarea consilierului, lăsând să se înţeleagă că ar fi vorba de manevră a partidului de la guvernare pentru a sustrage atenţia de la multiplele scandaluri în care s-a pomenit în ultima perioadă.

Ion Onţa este învinuit că ar fi înșelat doi investitori cu peste 155.000 de euro. Tânărul consilier le-ar fi promis le-ar fi promis câștiguri anuale de 20% din investiții fictive în proiecte imobiliare din Chișinău.

Potrivit oamenilor legii, suspectul le-ar fi restituit inițial câte 10% din sumele primite, prezentând aceste plăți drept profit, deși banii proveneau chiar din fondurile transferate de victime.

Ion Onţa figurează într-o schemă prin care o familie din Chişinău a ajuns în stradă. Familia locuia la Poşta Veche într-o casă cu suprafaţa de peste 300 de metri pătraţi.

Casa le-a fost vândută la licitaţie de un executor judecătoresc din Ialoveni, pentru că nu au achitat o rată pentru ipotecă la bancă. Executorul din Ialoveni a organizat trei licitaţii pentru a vinde imobilul. De fiecare dată micşorând preţul de piaţă. La cea de a treia licitaţie, casa a fost cumpărată de un tânăr din Chişinău, care peste o lună a vândut-o lui Anton Ţucov, un antreprenor din Transnistria.

Ultimul a împrumutat banii pentru tranzacţie de la Ion Onţa, 1.730.000 de lei. Iar când în casă nu era nimeni, Ţucov, însoţit de câţiva bărbaţi, a sărit gardul, apoi a schimbat lăcăţile de la uşă şi poartă. Iar când seara familia a revenit acasă, nu a mai putut intra. Mai mult, Ţucov nu le-a permis să-şi ia lucrurile personale. Cel puţin hainele copiilor.

Se întâmpla în decembrie 2024. Poliţia a intentat două dosare penale. Dar familia lăsată iarna, pe noapte, în plină stradă, aşa şi nu a putut să-ţi recupereze bunurile.

Solicitat atunci de EvZ, Ion Onţa a declarat că nu are nico implicaţie în această schemă, este doar un om de afaceri şi, deşi îi este milă, nu poate ajuta această familie.

Conform declaraţiei de avere şi interese personale, Ion Onţa trăieşte pe picior larg şi este un mare amator al obiectelor de lux.

Consilierul a declart în proprietate şapte apartamente, dintre care şase au fost cumpărate în 2025. Onţa a mai declarat şi patru automobile. Două din ele, un Mercedess GLS MYBAKH şi un Bentley Flying Spur Mulliner le-a procurat în 2026, cu 4 milioane şi respectiv, 5 milioane de lei. În total, peste 448 mii de euro.

Ion Onţa are o slăbiciune pentru obiectele lux. Acesta purta un ceas de 50.000 de euro, telefon Vertu de 20.000 de euro, un inel de 12.000 de euro şi geantă Dolce Gabana de 7000 de euro.

Partidul condus de Ion Ceban a venit cu o reacţie în care iniţial declară nu se pronunță și nu va lua o decizie până când situația nu se va clarifica. După care atacă guvernare.

Sperăm că nu este doar o metodă de acoperire mediatică pe fundalul ultimelor informații care continuă să apară despre funcții, salarii și presupuse delapidări din bugetul de stat de către reprezentanți ai PAS.

În ultimele săptămâni, societatea noastră a fost zguduită de toate informațiile apărute cu privire la implicarea unor membri ai PAS, însă nu am văzut dosare intentate și nici reținerea cu mascații a vreunuia dintre cei care au ieșit cu autodenunțuri și anunțuri în care recunosc că au fost demiși și că trebuie să întoarcă bani statului.

În cazul de astăzi vedem o situație cu totul diferită, în care sunt prezentate poze, mascați, oameni ai legii și comunicate pentru presă.

Au mai existat situații în care unii colegi au fost reținuți și constrânși să depună declarații”, se arată în comunicatul MAN.