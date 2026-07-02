Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a anunțat joi că partidul său de opoziție, Mișcarea Alternativă Națională (MAN), va iniția o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Alexandru Munteanu. Mișcarea vine în contextul scandalului de la compania de stat MoldATSA și al reacțiilor autorităților.

„Urmăresc toată această sinceritate falsă a boierilor din PAS şi gestionarilor de verişoare, care declară că nu au ştiut nimic şi se pocăiesc chipurile în faţa oamenilor, ca să îi mai prostească în continuare.

Cu feţele absolut nedumerite, ies rând pe rând şi spun minciuni fără să roşească în faţa tuturor cetăţenilor. (…) Să fi fost astfel de situaţii în Europa, precum în Germania, Franţa, ar fi zburat toţi în corpore. Nu-mi închipui să se întâmple aşa ceva la Primărie”, a declarat Ceban, citat de NewsMaker.

Politicianul a precizat că sâmbătă, MAN va convoca Consiliul Național extins, unde va propune aprobarea moțiunii de cenzură.

„O vom înainta în Parlament, pentru a fi declanşate alegerile parlamentare anticipate. Săptămâna viitoare vom propune tuturor deputaţilor din Parlament să o semneze”, a mai declarat Ceban.

Teoretic, moţiunea de cenzură nu are şanse să treacă, partidul de guvernământ, PAS, având majoritatea în Parlament.

Președinta Maia Sandu a anunțat miercuri „o curăţenie generală” în instituţiile statului, în contextul scandalului de la MoldATSA, în care este implicat fostul director Dumitru Vangheli, precum și verişoara sa, Anastasia Taburceanu. Șefa statului a declarat că neregulile de la compania de stat și alte cazuri similare sunt incompatibile cu valorile pe care le promovează.

Alți doi lideri din opoziție, Renato Usatîi (Partidul Nostru) și Igor Dodon (Partidul Socialiștilor), au cerut demisia guvernului și organizarea alegerilor parlamentare și prezidențiale anticipate.

Scandalul de la MoldATSA a declanșat o criză politică majoră la Chișinău. Ion Ceban, considerat apropiat de Moscova și căruia i s-a interzis anul trecut intrarea în România și spațiul Schengen pentru cinci ani, încearcă să capitalizeze politic pe acest dosar și să forțeze alegeri anticipate.