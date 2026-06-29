Republica Moldova. Deputatul Radu Marian și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe. Anunţul a fost făcut luni dimineaţă pe Facebook.

Demisia lui Marian vine după un val de critici în contextul scandalului legat de activitatea Întreprinderii de Stat pentru Utilizarea Spațiului Aerian și Deservirea Traficului Aerian MoldATSA. Radu Marian a recunoscut public că l-a promovat în funcţia de director la MoldATSA pe Dumitru Vangheli, pe care îl cunoaşte din copilărie.

Totodată, Radu Marian a dat de înţeles că nu părăseşte echipa PAS şi nu renunţa de mandatul de deputat.

Despre o eventuală demisie a lui Radu Marian se vorbea în anumite cercuri la Chişinău încă săptămâna trecută. Potrivit acestor zvonuri, partidul care se află la guvernare i-ar fi cerut lui Radu Marian chiar să renunţe la mandat.

În anunţul făcut pe Facebook despre demisia sa, Radu Marian a scris că demisionează pentru a nu compromite echipa PAS. Iar ceea ce s-a întâmplat la MoldATSA trebuie să fie o lecţie dură pentru toţi membrii echipei.

„Situația creată în jurul problemelor de la MoldATSA a lovit, din păcate, în credibilitatea întregii echipe. Îmi asum faptul că am greșit în raport cu un om pe care l-am recomandat și am mers pe bună credință. Nu știam despre abuzurile salariale care se făceau. Comisia de cenzori și Inspecția financiară trebuie acum să investigheze cazurile de abuzuri financiare.

Condamn astfel de comportamente. În toți acești ani nu am deviat de la valorile cu care am început. Am făcut greșeli cu siguranță, dar în toată activitatea de deputat mi-am făcut treaba onest.

Vreau să cred că am făcut tot ce am putut pentru Republica Moldova și pentru drumul nostru european, chiar dacă am comis și erori. Însă pot spune cu mintea împăcată că nu am urmat interese ascunse, nu am tras foloase personale. Îmi poate verifica orice instituție veniturile, bunurile și activitatea

Ce s-a întâmplat este o lecție dură pentru noi. Nu fugim de responsabilitate, dimpotrivă, ne recunoaștem greșelile și le corectăm. Îi mulțumesc presei independente că ne arată unde nu facem lucrurile corect.

Anunț că îmi depun demisia din funcția de președinte al comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe, pentru că am 2 priorități esențiale: aderarea țării la UE și imaginea echipei cu care am reușit atât de multe lucruri.

Unitatea și imaginea echipei, precum și încrederea cetățenilor în proiectul nostru comun sunt mult mai importante decât orice funcție. Voi continua să contribui, din funcția de deputat, la drumul Republicii Moldova spre lumea europeană liberă și prosperă”, a declarat Radu Marian.

O investigație realizată de Ziarul de Gardă privind suspiciunile ce ţin de legalitatea și autenticitatea actelor pe care Dumitru Vangheli le-a depus în dosarul de concurs pentru MoldATSA a condus la supendarea acetuiadin funcţie.

Agenția Proprietății Publice s-a autosesizat în urma informațiilor apărute în spațiul public referitoare la legalitatea și autenticitatea actelor depuse în dosarul de concurs al directorului Î.S. „MoldATSA”, Dumitru Vangheli, precum și la alte aspecte care vizează activitatea managerială în cadrul întreprinderii.

În spaţiul public au apărut informaţii că Radu Marian ar fi cel care l-a promovat pe Vangheli în funcţia respectivă. Peste câteva zile Radu Marian a recunoscut public că a fost implicat. „Da, instituțiile au greșit, eu am greșit atunci când nu am verificat suplimentar anumite informații în CV despre fostul director Moldatsa”, a scris alesul poporului pe reţele.

În acelaşi timp, un nou scandal legat de MoldATSA a ieşit la suprafaţă. Verişoara preşedintei Maia Sandu, Anastasia Taburceanu era angajată la instituţia respectivă în calitate de comunicatoare, cu un salariu de 6000 de euro pe lună. Şi că aceasta nici nu se prezenta a serviciu, deoarece locuia peste hotare.

Taburceanu şi-a dat demiia, menţionând că ea singură şi-a găsit jobul.

Ulterior, a fost făcută publică şi lista angajaţilor de la MoldATSA, în care se regăsesc şi câţiva foşti judecători plecaţi din sistem. Inclusiv pentru nepromvarea Vettingului.

În cadrul unei emisiuni la postul de televiziune PRO TV Chişinău, Maia Sandu a a declarat că scandalul de la MoldATSA a scos la iveală deficiențe în filtrele de control din instituțiile publice. Şefa statului a cerut verificarea tuturor întreprinderilor de stat și restituirea banilor publici.

„Ce s-a întâmplat la MoldATSA este un eșec al nostru pentru că nu am verificat lucrurile corect. (...) E clar că sunt abuzuri, iar aceste abuzuri trebuie investigate.

Din această lecție trebuie să vedem ce se întâmplă și la alte întreprinderi de stat, pentru că s-ar putea să nu fie singura instituție. Și întrebarea mea către APP este de ce avem așa de mulți membri în Consiliile de Administrație și unde au fost acești membri. Vedem că niciunul dintre ei nu a fost atent la ce se întâmplă în această întreprindere”, a declarat Maia Sandu.

Referindu-se la Anastasia Taburceanu, Maia Sandu a declarat că nu are nicio implicare în angajarea verişoarei că „este amoral să iei bani pe care nu i-ai meritat” și că „întotdeauna a optat pentru meritocrație și niciodată nu a promovat sau nu a recomandat pe cineva pentru o funcție sau alta”.

Șefa statului a cerut ca beneficiarii salariilor nejustificate de la MoldATSA să restituie banii.

„Toți acești bani trebuie făcuți donație la o casă de copii, la o casă de bătrâni. Există suficiente modalități prin care acești bani trebuie să meargă acolo unde ei sunt meritați, și nu acolo unde nu au fost meritați”, a explicat Sandu.