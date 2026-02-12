Republica Moldova pregătește taxe pentru coletele de pe platforme internaționale, inclusiv Temu. TVA aplicat direct la comandă

Republica Moldova. Locuitorii Republicii Moldova care comandă produse de pe platforme internaționale, în special din Asia, ar putea plăti taxe noi, inclusiv TVA, direct în momentul plasării comenzilor. Măsura, pregătită pentru a doua jumătate a anului 2026, are ca scop protejarea producătorilor autohtoni și asigurarea unui mediu fiscal echitabil între comercianții locali și cei din străinătate.

Președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian, a explicat că achizițiile online din China au crescut puternic în ultimii ani, atrăgând atenția autorităților asupra distorsiunilor de pe piața locală. Prețurile foarte mici pentru produsele importate din Asia sunt rezultatul unor subvenții masive acordate de statul chinez propriilor companii, ceea ce creează o concurență neloială pentru producătorii locali.

„Există acest trend, oamenii cumpără pentru că aceste produse sunt mult mai ieftine, de șapte-opt ori mai ieftine decât ar fi prețul lor aici. China cheltuie anual un trilion de dolari pentru a subvenționa aceste companii, iar companiile noastre locale se află într-o competiție dificilă”, a declarat Radu Marian, la emisiunea „Bună Dimineața”, de la postul public de televiziune.

Deputatul a subliniat că autoritățile trebuie să găsească un echilibru între interesul consumatorului și cel al producătorului autohton. „Trebuie să aplicăm taxele pentru importurile externe, așa cum plătesc și agenții economici locali, pentru a asigura un mediu de concurență echitabil și o economie stabilă”, a precizat Marian.

În prezent, agenții economici din Republica Moldova plătesc TVA și alte taxe aferente, în timp ce coletele expediate din străinătate nu sunt supuse acelorași reguli fiscale. „Este firesc să implementăm TVA pentru aceste colete, ca toți să fie tratați în mod egal”, a completat deputatul.

Decizia finală privind introducerea taxelor aparține Ministerului Finanțelor, însă cel mai probabil noul mecanism va fi aplicat în a doua jumătate a anului 2026, posibil de la 1 iulie.

Autoritățile promit un proces simplu, astfel încât cumpărătorii să nu fie nevoiți să meargă la vamă pentru fiecare colet. Taxele vor putea fi achitate online, iar prețul final, inclusiv TVA, va fi afișat direct pe platformă, în momentul plasării comenzii.

„Cel mai important este ca procedura să fie simplă și transparentă. Omul nu trebuie să facă nicio altă operațiune suplimentară. Totul se va calcula automat și inclus în prețul afișat pe site”, a subliniat Radu Marian.

În prezent, coletele cu valoare de până la 150 de euro sunt scutite de taxe vamale și TVA. Această facilitate va fi eliminată odată cu aplicarea noilor reguli, astfel încât toate importurile să fie supuse acelorași reguli fiscale și să fie asigurat un tratament echitabil între comerțul local și cel internațional.