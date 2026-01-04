Concluzia protestelor pentru Justiție: mișcarea civică pro-Bolojan și Kovesi și un nou partid PNL-USR

Ultimele luni de zile au fost dominate de discuția despre înlocuirea lui Ilie Bolojan de la conducerea guvernului, cu ipoteze care aproape concretizau schimbarea premierului, PSD-ul, fiind motorul acțiunii politice. În ipoteza înlocuirii de la conducerea guvernului, Ilie Bolojan ar avea mai mult spațiu să se manifeste politic. Asta arată și puternica campanie de comunicare de după câștigarea alegerilor de către Ciprian Ciucu, care a amuțit PSD și l-a revitalizat pe premier.

De la începutul mandatului, Bolojan a fost supus unei presiuni constante: atacat de PSD pe tema austerității și criticat punctual de președintele Nicușor Dan pentru creșterea TVA. PSD a escaladat constant critica față de măsurile de austeritate și erorile guvernării, începând chiar din vară - de la momentul congresului care l-a ales pe Sorin Grindeanu, până recent, la moțiunea simplă împotriva ministrului Mediului.

Alegerile locale parțiale și victoria lui Ciprian Ciucu la București au resetat lucrurile. Luna decembrie a redus aproape complet la tăcere PSD și l-a revitalizat pe premier. Mai întâi, documentarul Recorder despre „Justiția capturată” a reactivat narativele care au mobilizat societatea românească în perioada 2017–2019. Apoi, criza generată de blocajul de la Curtea Constituțională privind pensiile magistraților a fost devenit un simptom al unui „sistem instituțional pesedizat” aflat în pierdere de control.

Idei precum „judecătorii CCR așteptând telefonul lui Grindeanu” sau „primarii PSD cu vile pe lacul Como” au circulat viral. Acest tip de percepție mobilizează electoratul urban educat, dar are efecte negative și asupra asupra segmentelor care au migrat deja spre AUR: electorat rural și din orașe mici, afectat de sărăcie, costuri crescute și pe care PSD face eforturi să le recupereze.

S-a văzut că tema justiției rămâne un puternic vector de mobilizare, chiar dacă amploarea protestelor este mai redusă decât în perioada de vârf din 2017–2019. Tensiunea socială este mare. De asemenea, implicarea publică a Codruței Kovesi – inclusiv prin mesajele transmise în spațiul mediatic – confirmă că există capital simbolic pentru a alimenta mișcarea civică.

Clivajul central care se păstrează și în 2026 este cel dintre „reformă” și „antireformă”, iar Ilie Bolojan și Codruța Kovesi sunt, în acest moment, cele mai vizibile simboluri. Mandatul Codruța Kovesi la conducerea Parchetului European expiră la finalul lui 2026, iar Parlamentul European a finalizat procedura de selecție a înlocuitorului ei. Din punct de vedere politic, USR și PNL sunt partide slăbite de guvernare și care caută o claritate strategică pentru următorul ciclul electoral.

Schimbarea premierului, pe o înțelegere previzibilă a PSD cu șeful statului, este posibil să crească capitalul politic lui Ilie Bolojan. Imaginea centrală a viitorului premier va fi definită de colaborarea cu PSD, iar tonul va fi evident mult mai apropiat de tonul dorit de PSD - un registru care nu va fi pe placul chiar al acelei părți din electorat care acum așteaptă mai mult chiar și de la Ilie Bolojan în raport cu PSD.

Asocierea USR–PNL apare ca singura soluție de consolidare pentru ciclul electoral viitor. USR are o bază electorală în scădere și afectat de sciziuni succesive; absența sa din protestele pentru justiție de după documentarul Recorder este simptomatică. PNL, la rândul său, este divizat între colaborarea cu PSD și presiunea propriului electorat nemulțumit de creșterea taxelor, iar liderii săi vizibili rămân premierul și primarul Capitalei.

Este adevărat că premierul s-a erodat, însă sprijinul de care s-a bucurat Ilie Bolojan a fost larg și eterogen, incluzând segmente din afara bazinului tipic al PNL. Erodarea acestui sprijin este dată de guvernare, amânarea unor reforme, în condițiile creșterii taxelor, fapt care a modificat așteptarea față de guvernare. Eliberat de guvernare, Ilie Bolojan va avea spațiu de joc politic.

Pe final de an, guvernul Bolojan a concentrat comunicarea pe realizarea stabilizării economice și pe evitarea retrogradării României la categoria „junk”, folosind contextul creat de protestele civice pro-justiție din decembrie. Presiunea publică a pus PSD în defensivă și i-a permis premierului să revină.

Concluzia este că dincolo de obiectivele economice imediate, Ilie Bolojan își consolidează imaginea și se pregătește pentru confruntările politice previzibile din acest an. Singurii alianți siguri sunt mișcarea civică pro-Justiție, USR și parte din PNL.