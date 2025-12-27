Șoferii vor plăti mai puțin la pompă. Prețurile la carburanți ating minime istorice

Șoferii din Republica Moldova vor resimți în acest weekend și luni reduceri semnificative la carburanți. Benzina COR 95 va fi comercializată la maximum 21,81 lei/litru, iar motorina standard la 18,58 lei/litru, ceea ce reprezintă scăderi de 16 bani, respectiv 9 bani comparativ cu valorile precedente.

Aceasta marchează cele mai mici niveluri înregistrate pentru aceste produse din ianuarie 2022, înainte de declanșarea războiului din Ucraina. În ultimele zile, motorina s-a ieftinit cu 2,63 lei pe litru, ajungând sub pragul de 19 lei/litru, în timp ce benzina COR 95 a scăzut cu 1,58 lei/litru, coborând sub nivelul de 22 lei/litru. Pentru consumatori, aceste reduceri se traduc prin economii considerabile la bugetele familiilor și pentru companiile de transport.

Scăderea prețurilor la pompă este strâns legată de situația internațională a petrolului. Cotațiile țițeiului au coborât recent pentru scurt timp sub 60 USD/baril, unul dintre cele mai joase niveluri din ultimii ani, și ulterior au revenit la aproximativ 62 USD/baril. Factorii principali care influențează evoluțiile sunt cererea globală mai redusă, stocurile internaționale ridicate și incertitudinile economice care temperează consumul de combustibili.

Specialiștii atrag atenția că aceste fluctuații ale pieței globale se reflectă direct în tarifele locale, iar consumatorii pot beneficia astfel de prețuri mai avantajoase, dar temporare.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) stabilește zilnic prețurile plafon, pe baza valorii medii a cotațiilor Platts pentru ultimele 14 zile și a ratei medii de schimb a leului față de dolar. În calcul se includ și marja comercială, accizele și TVA-ul, conform Codului Fiscal.

Acest mecanism asigură transparență și fidelitate față de costurile reale, oferind șoferilor și transportatorilor siguranța unui preț corect. ANRE va continua să monitorizeze atent evoluțiile internaționale și să ajusteze tarifele la carburanți în funcție de piața globală, pentru a menține predictibilitatea și stabilitatea.