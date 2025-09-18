Compania britanică GSK își extinde operațiunile în SUA cu o investiție record

Compania farmaceutică britanică GSK a anunţat o investiţie uriaşă în Statele Unite, după vizita lui Donald Trump în Marea Britanie. „Vizita de stat din această săptămână aduce împreună două ţări care au condus lumea în inovaţia ştiinţifică şi medicală. Suntem mândri să facem parte din ambele”, a declarat Emma Walmsley, director general al GSK, citată de CNBC.

Producătorul de medicamente a confirmat miercuri că va investi cel puţin 30 de miliarde de dolari în cercetare, dezvoltare şi producţie în SUA, în următorii cinci ani. Din această sumă, 1,2 miliarde de dolari sunt dedicate tehnologiilor avansate de fabricaţie, inteligenţei artificiale şi digitalizării, pentru a dezvolta „fabrici şi laboratoare biofarmaceutice de nouă generaţie în Statele Unite”.

„Astăzi, ne angajăm să investim cel puţin 30 de miliarde de dolari în Statele Unite în următorii cinci ani, consolidând şi mai mult lanţul nostru puternic de cercetare şi aprovizionare din această ţară”, a precizat Walmsley.

Decizia survine în condițiile în care administraţia Trump a cerut producătorilor de medicamente să intensifice producţia locală şi să reducă preţurile pe piaţa americană. În iulie, AstraZeneca a anunţat investiţii de 50 de miliarde de dolari în SUA până în 2030. Alte companii mari, precum Novartis, Sanofi, Roche, Eli Lilly şi Johnson & Johnson, au anunţat planuri similare.

Din cele 1,2 miliarde de dolari pentru fabricaţie avansată, o parte va merge către construirea unei noi unităţi de producţie de medicamente biologice în Pennsylvania, pentru tratamente respiratorii şi oncologice. Restul fondurilor va fi folosit pentru modernizarea fabricilor din Pennsylvania, Carolina de Nord, Maryland şi Montana, dar şi pentru cercetare, dezvoltare de noi medicamente şi desfăşurarea de studii clinice.

Suma va acoperi și investiţii de capital în lanţul de aprovizionare al GSK din SUA. În acelaşi timp, vizita de stat a lui Donald Trump în Marea Britanie a coincis cu mai multe anunţuri economice majore: Microsoft, Nvidia, Google, OpenAI şi Salesforce au anunţat miliarde de dolari pentru infrastructura AI din Regatul Unit.

Totodată, unele companii farmaceutice au amânat sau retras planuri de investiţii din Marea Britanie, acuzând lipsa de sprijin guvernamental şi blocajele privind politica de preţuri la medicamente. În acest context, contrastul dintre angajamentele masive pentru piaţa americană şi reticenţa faţă de cea britanică devine tot mai evident.