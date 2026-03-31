Comisia Europeană ne cere să reducem viteza cu 10 km/h ca să facem față crizei

Comisia Europeană cere statelor membre să adopte măsuri voluntare pentru reducerea consumului de carburant, potrivit El Mundo. „Cu o atenție specială pentru sectorul transporturilor”, a afirmat comisarul pentru Energie, Dan Jorgensen, care a transmis și o listă cu propuneri.

Printre măsuri se regăsește lucratul de acasă „atunci când este posibil”, deoarece „reduce utilizarea combustibilului asociată deplasărilor zilnice, în special pentru locurile de muncă ce sunt compatibile cu telemunca”.

De asemenea, se recomandă „reducerea limitelor de viteză pe autostrăzi cu cel puțin 10 km/h”, deoarece „vitezele mai mici scad consumul de combustibil la autoturisme, furgonete și camioane”. Măsura este similară cu cea adoptată în Spania în 2011, în timpul guvernării lui José Luis Rodríguez Zapatero.

Se recomandă și „evitarea călătoriilor cu avionul atunci când există alternative”. Potrivit lui Jorgensen, „reducerea zborurilor de afaceri poate diminua rapid presiunea asupra pieței combustibilului pentru aviație”.

Bruxelles susține măsurile prezentate de Agenția Internațională a Energiei (IEA), printre care se numără și utilizarea mai frecventă a transportului public. Recomandările arată că trecerea de la mașinile private la autobuze și trenuri poate reduce rapid cererea de petrol.

Alte propuneri vizează „alternarea accesului vehiculelor private în orașele mari, în funcție de zi”, deoarece „sistemele de rotație pe baza numerelor de înmatriculare pot reduce congestia și consumul intens de combustibil”. Totodată, este încurajată „utilizarea în comun a autoturismelor și adoptarea unui stil de condus eficient”.

Marți, 31 martie 2026, prețurile carburanților au crescut față de ziua precedentă. Prețul motorinei premium a crescut cu 12 bani pe litru, iar cel al motorinei standard cu 10 bani, astfel că litrul de motorină premium costă între 10,79 și 11,09 lei, iar cel de motorină standard între 10,37 și 10,51 lei.

De asemenea, prețul benzinei a urcat cu cinci bani pe litru, benzina standard ajungând între 9,33 și 9,5 lei, iar cea premium între 9,92 și 10,24 lei.