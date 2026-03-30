Antonio Banderas, prezent la ceremonia de Florii din Spania, care a deschis Săptămâna Mare

Spania a deschis Săptămâna Mare cu procesiuni de Florii în toată țara. Evenimentul reunește mii de participanți, inclusiv pe Antonio Banderas, în orașe precum Málaga, Sevilla și Córdoba.

Spania a deschis oficial Săptămâna Mare prin procesiuni desfășurate în numeroase orașe, începând cu Duminica Floriilor. Evenimentul are loc într-o țară cu o puternică tradiție catolică și atrage anual mii de participanți și spectatori.

Duminica Floriilor marchează intrarea lui Iisus în Ierusalim, cu câteva zile înainte de crucificare, moment care este comemorat în Vinerea Mare și urmat de sărbătoarea Învierii, în Duminica Paștelui.

În orașul său natal, Málaga, actorul Antonio Banderas a luat parte la procesiunile de Florii, continuând o tradiție personală de peste 20 de ani.

După ce a cântat un imn în biserica Sfântul Ioan, Banderas, în vârstă de 65 de ani, a îmbrăcat roba tradițională a penitenților, de culoare bej deschis cu detalii verde închis. Ulterior, el a dat semnalul de pornire pentru purtătorii platformei religioase dedicate Fecioarei, „Lágrimas y Favores”, aparținând frăției sale.

„Văd mereu tradițiile patriei mele, identitatea noastră și felul în care trăim sărbătorile noastre, și sunt încântat să fiu aici. Pentru mine, Săptămâna Mare este un moment al lacrimilor și al favorurilor care aduc lucruri foarte frumoase”, a declarat actorul.

Banderas participă la această frăție de peste două decenii, iar în acest an a fost din nou prezent alături de ceilalți membri în centrul vechi al orașului, unde nouă frății au defilat pe străzi înguste, în cadrul unor procesiuni care au durat până seara.

În regiunea Andaluzia, orașe precum Sevilla și Córdoba sunt cunoscute pentru procesiunile de amploare, cu platforme religioase decorate elaborat și sute de penitenți care parcurg străzile în liniște sau în acompaniament de imnuri.

În aceste orașe, evenimentele de Florii atrag atât localnici, cât și turiști, care umplu străzile pentru a urmări defilările sau pentru a participa la momentele de rugăciune și reculegere.

În localitatea Cabra, aflată în zona montană din apropierea orașului Córdoba, procesiunile includ un element distinctiv. Pe lângă participanții care poartă ramuri de palmier, 12 persoane reprezintă apostolii lui Iisus, purtând măști care le redau chipurile.

În următoarele zile, mii de penitenți vor continua să însoțească statuile religioase vechi și venerate ale lui Iisus și ale Fecioarei Maria, purtate pe platforme masive. Străzile vor rămâne pline de oameni, iar atmosfera va alterna între cântări religioase, momente de tăcere și gesturi de omagiu.