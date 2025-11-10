Comisia Europeană face ajustări la bugetul multianual, înaintea negocierilor cu Parlamentul

Procesul de adoptare a bugetului multianual al Comisia Europeană (CE) pentru perioada 2028‑2034 trece printr‑o etapă de tensiune sporită.

Într‑un document consultat de Politico, Executivul european a propus mai multe modificări la planul său iniţial, cu intenţia de a evita o respingere a propunerii de buget de 1,8 trilioane € de către Parlamentul European (PE).

Modificările vin înaintea unei reuniuni virtuale cruciale, programate luni, între Ursula von der Leyen (preşedinta CE), Roberta Metsola (preşedinta PE) şi Mette Frederiksen (prim‑ministru al Danemarcei, stat ce deţine preşedinţia rotativă a Consiliul Uniunii Europene).

Executivul comunitar a decis să ofere concesii pe teme sensibile pentru a dezamorsa ameninţarea majorităţii parlamentarilor de a respinge planul de buget.

Această mişcare — propunerea de modificări la propria sa versiune de buget — este neobişnuită şi reflectă nivelul ridicat de presiune din partea celor patru grupuri politice majore din PE (Partidul Popular European, Renew Europe, Verzii/Alianţa Liberă Europeană şi Alianţa Progresistă a Socialiştilor şi Democraţilor).

Între timp, guvernele naţionale, care negociază în Consiliu modificările propuse de CE, se arată puternic nemulţumite de concesiile făcute înaintea finalizării consultărilor la nivelul statelor membre.

Un diplomat UE a declarat că acest pas al Comisiei ar putea „arunca o cheie” în mecanismul negocierilor în Consiliu.

Printre modificările sugerate se numără:

Introducerea unui „target rural” care să oblige guvernele să aloce cel puţin 10 % din totalul planurilor naţionale pentru agricultură. Această măsură se adaugă celor ~300 miliarde € deja dedicate fermierilor în propunerea iniţială din iulie.

Oferirea unui rol mai amplu liderilor regionali în procesul de planificare între guvernele naţionale şi Comisie, în contextul propunerii CE de a uni bugetele regionale şi agricole într‑un „cash‑pot" administrat la nivel naţional. Astfel s‑ar răspunde criticilor potrivit cărora regiunile şi primarii ar fi eliminaţi din decizie.

Garanţii suplimentare pentru a reduce riscul ca guvernele naţionale să diminueze plăţile către regiunile mai dezvoltate — o completare pentru garanţia de ~218 miliarde € oferită în iulie pentru zonele mai slab dezvoltate.

Un parlamentar implicat în discuţii a afirmat: „It’s more or less what we asked for.” (traducere: „E mai mult sau mai puţin ce am cerut.”)

Totodată, un alt deputat european a declarat: „Este un pas în direcția corectă, dar nu o descoperire.”

Pe de o parte, PE salută intenţia de compromis ca o modalitate de „a rezolva problema într‑o etapă timpurie [astfel încât] să nu trebuiască să ne întoarcem asupra ei mai târziu”.

Pe de altă parte, guvernele naţionale se arată îngrijorate că concesiile timpurii către Parlament pot slăbi poziţia lor în negocierile cu Comisia şi Parlamentul în Consiliu.

Un diplomat UE a avertizat că decizia Comisiei ar putea „throw a spanner in the works” (a introduce un obstacol) în cadrul negocierilor în Consiliu.

De asemenea, criticii propunerilor iniţiale din CE au ridicat semne de întrebare privind reducerea rolului PE şi al autorităţilor regionale în deciziile privind fondurile.

Deşi documentul nu se referă explicit la fiecare stat membru în parte, modificările propuse au implicaţii directe pentru regiunile europene — inclusiv cele din România.

Creşterea rolului liderilor regionali în planificare şi garanţiile suplimentare pentru zonele mai dezvoltate pot afecta distribuirea fondurilor pentru coeziune, agricultură şi dezvoltare rurală.

În contextul bugetului UE multianual (MFF) pentru 2028‑2034, aceste ajustări pot influenţa modul în care ţara noastră participă la planurile naţionale şi regionale.

Reuniunea virtuală programată luni între preşedinta CE, preşedinta PE şi prim‑ministrul danez are rolul de a facilita un compromis de ultim moment înainte ca bugetul să intre în procesul de aprobare.

Concomitent, negocierile între statele membre în Consiliu continuă, iar modificările structurale propuse de CE trebuie discutate în paralel.

Bugetul va avea nevoie de aprobarea Parlamentului European înainte de intrarea sa în vigoare în 2028.