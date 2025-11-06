Rareș Bogdan (PPE), apel către Von der Leyen: Criza din industria auto, amenințare pentru viitorul economic al UE

Europarlamentatul PPE Rareș Bogdan a lansat un apel către președinta Comisie Europene prin care îi atrage atenția asupra problemelor din industria de automobile din Europa și îi cere să facă mai mult decât să spună că șomerii care vor rezulta din închiderea fabricilor de autoturisme și componente vor fi ajutați să se recalifice.

„Nu știu dacă Ursula von der Leyen a înțeles că această criză din industria auto este o amenințare serioasă la adresa viitorului economic al UE.

Nu doar Germania, Franța, Spania, România sau Polonia suferă. Toate statele membre sunt afectate, prin lanțurile de aprovizionare și piața internă. Producătorii de componente mai au un pic și pun lacătul pe fabricile din UE.

Iar dacă această industrie cade, nu văd bine viitorul economiei UE”, a scris eurodeputatul PPE.

Politicianul român mai spune, în apelul său, că zeci de mii de locuri de muncă au fost desființate în anul 2024, iar anul în curs va fi și mai rău.

„Tot la două săptămâni, câte un gigant anunță probleme și ori suspendă producția (de pildă Stellantis, care deține Citroën, Peugeot și Opel) ori caută să se relocheze. Bosch, cel mai mare furnizor global de piese, elimină 13.000 de posturi.

Industria auto germană trage la fund economia acestei țări - a vorbi de posibilitatea unui al treilea an de recesiune este chiar de neimaginat, dar asta se întâmplă. 13 milioane de locuri de muncă și 7% din PIB-ul Uniunii, asta este industria auto.

În 2024 au fost desființate 54.000 de locuri de muncă, iar cifrele arată că 2025 va fi și mai rău. Jumătate din șomerii din Germania provin din industria auto. În România câteva mii”, a mai arătat RareșBogdan.

„Am cerut Comisiei Europene în februarie să-mi spună cum va bloca pulverizarea acestui sector și răspunsul este de neimaginat”, mai spune europarlamentarul PPE. Dar se declară dezamăgit de răspuns, care nu prezintă soluții realiste pentru problemă.

„După ce trece în revistă cauzele, pe care le știam, dar atinge doar în treacăt povestea cu ecologia cu orice preț, numind-o “noile tehnologii”, Comisia îmi spune că nu are cum să intervină în deciziile de restructurare, dar că îi poate ajuta pe șomeri prin programe de recalificare.

Ce să mai spun? Cu alte cuvinte suntem pregătiți să-i transformăm pe lucrătorii din industria auto în fermieri. Sau stai, că și aici e criză. Atunci în industria chimică!! Nu, că e mare consumatoare de energie și nu mai are anvelopa salarială disponibilă. Atunci să cultive leuștean și usturoi! Nu, ca vine din Mercosur. Să crească vaci! Nu. Idem”, mai scrie Rareș Bogdan.

El încheie spunând că a votat împotriva interzicerii vânzării mașinilor cu motoare termice începând cu 2035, dar aerul mai curat din Europa nu merită „prețul prăbușirii economiei UE”.

„Dacă altă soluție nu a găsit Comisia, doar grupuri de lucru, Doamne ferește!”, adaugă politicianul PPE.