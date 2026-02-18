Comisia Europeană a luat act de decizia CCR. Ce se întâmplă cu cele 231 de milioane de euro din PNRR
- Bianca Ion
- 18 februarie 2026, 18:05
Comisia Europeană a reacționat oficial după hotărârea Curtea Constituțională a României privind pensiile magistraților, precizând că a luat notă de verdict. „Comisia a luat act de decizia Curții Constituționale a României în ceea ce privește pensiile speciale”, potrivit unui răspuns transmis de un purtător de cuvânt al Comisie Europene la solicitarea Digi24.ro.
Reforma din PNRR, încă în evaluare la Comisia Europeană
Reforma pensiilor speciale a fost inclusă ca jalon în cererea de plată numărul trei din Planul Național de Redresare și Reziliență, document înaintat la finalul anului 2023. Ulterior, în mai 2025, componenta legată de acest jalon – în valoare de 231 de milioane de euro – a fost suspendată.
Autoritățile române au avut la dispoziție termen până la 28 noiembrie 2025 pentru a corecta problemele semnalate de executivul european. În aceeași zi-limită, România a transmis o nouă comunicare către Bruxelles, în care a prezentat modul în care consideră că a rezolvat aspectele invocate anterior.
„Comisia Europeană evaluează în prezent această cerere și informațiile aferente și va informa autoritățile române cu privire la constatările sale în timp util. Comisia nu poate comenta despre evaluările în curs”, au adăugat reprezentanții Comisiei Europene în răspunsul pentru sursa citată.
Incertitudini privind deblocarea fondurilor
După pronunțarea deciziei Curții Constituționale, ministrul Dragoș Pîslaru a ieșit public pentru a transmite că România este pregătită să demonstreze că și-a dus la capăt reforma asumată. Într-o intervenție la Digi24, el a subliniat că momentul actual oferă, în sfârșit, cadrul necesar pentru a pune pe masa Comisiei Europene documentele care atestă îndeplinirea angajamentelor. Mesajul său a fost unul de mobilizare instituțională, sugerând că autoritățile sunt gata să facă pasul formal prin care să confirme că obiectivele stabilite au fost atinse.
Dragoș Pîslaru: Vedem cum facem în așa fel încât Comisia Europeană să o ia în calcul
Cu toate acestea, situația rămâne complicată din perspectiva calendarului. Termenul-limită stabilit pentru transmiterea dovezilor a fost depășit, iar întârzierea de peste două luni ridică semne de întrebare cu privire la posibilitatea recuperării sumelor aflate în discuție. Ministrul a arătat că prioritatea imediată este ca documentația să fie prezentată într-o formă care să poată fi luată în considerare de Comisia Europeană, însă a admis că procedura nu este lipsită de obstacole.
În acest context, Dragoș Pîslaru a indicat că va apela la toate pârghiile diplomatice disponibile, atât pe canale oficiale, cât și prin demersuri informale, pentru a susține poziția României. El a evitat însă să ofere garanții privind recuperarea fondurilor, invocând faptul că termenul din 28 noiembrie fusese deja prelungit anterior printr-o suspendare de șase luni prevăzută de regulament. Astfel, România se află acum într-o cursă contra cronometru, încercând să convingă partenerii europeni că reforma a fost, totuși, realizată.
