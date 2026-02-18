Comisia Europeană a luat act de decizia CCR. Ce se întâmplă cu cele 231 de milioane de euro din PNRR

Comisia Europeană a reacționat oficial după hotărârea Curtea Constituțională a României privind pensiile magistraților, precizând că a luat notă de verdict. „Comisia a luat act de decizia Curții Constituționale a României în ceea ce privește pensiile speciale”, potrivit unui răspuns transmis de un purtător de cuvânt al Comisie Europene la solicitarea Digi24.ro.

Reforma pensiilor speciale a fost inclusă ca jalon în cererea de plată numărul trei din Planul Național de Redresare și Reziliență, document înaintat la finalul anului 2023. Ulterior, în mai 2025, componenta legată de acest jalon – în valoare de 231 de milioane de euro – a fost suspendată.

Autoritățile române au avut la dispoziție termen până la 28 noiembrie 2025 pentru a corecta problemele semnalate de executivul european. În aceeași zi-limită, România a transmis o nouă comunicare către Bruxelles, în care a prezentat modul în care consideră că a rezolvat aspectele invocate anterior.

După pronunțarea deciziei Curții Constituționale, ministrul Dragoș Pîslaru a ieșit public pentru a transmite că România este pregătită să demonstreze că și-a dus la capăt reforma asumată. Într-o intervenție la Digi24, el a subliniat că momentul actual oferă, în sfârșit, cadrul necesar pentru a pune pe masa Comisiei Europene documentele care atestă îndeplinirea angajamentelor. Mesajul său a fost unul de mobilizare instituțională, sugerând că autoritățile sunt gata să facă pasul formal prin care să confirme că obiectivele stabilite au fost atinse.