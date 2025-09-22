Comedia care a dat peste cap box-office-ul românesc și a umplut sălile de tineri
- Emma Cristescu
- 22 septembrie 2025, 08:51
În 2014, pe ecranele românești a părut un film care, la prima vedere, părea o simplă comedie de tineret, dar a devenit în scurt timp un fenomen cultural. Este vorba despre „#Selfie”, regizat de Cristina Iacob, care a devenit cel mai de succes film românesc al anului, cu peste 87.000 de spectatori în săli.
#Selfie, un film care a ajuns la inimile tinerilor
Într-o industrie unde recordurile de audiență păreau rezervate blockbustere-lor americane, o poveste cu adolescenți români a reușit să facă valuri. Filmul pornește de la o situație banală: trei adolescente – Yasmine (Crina Semciuc), Roxi (Olimpia Melinte) și Ana (Flavia Hojda) care au bacalaureatul la ușă, dar preferă să fugă la mare. În loc de manuale, au smartphone-uri; în loc de meditații, petreceri pe plajă.
Povestea se transformă într-o combinație de aventură, comedie și dramă romantică, atunci când una dintre fete intră într-o relație interzisă cu profesorul de istorie (Răzvan Fodor). Filmul a știut să atingă nervul generației Y, acei tineri crescuți cu Facebook și Instagram, care preferă să trăiască clipa și să posteze dovada imediat.
87.288 de spectatori
Cristina Iacob a mizat pe un mix de tinere talente și figuri consacrate. Pe lângă trioul feminin, apar nume solide: Vlad Logigan, Alexandru Călin, Levent Sali, Mihaela Rădulescu (în rolul mamei Yasminei), Dan Chișu (tatăl), dar și Florin Călinescu și Răzvan Vasilescu.
„#Selfie” a demonstrat că publicul tânăr poate fi adus la cinema, dacă i se oferă un produs în care se regăsește. La doar 10 zile după premieră, filmul a înregistrat 37.000 de spectatori și încasări de 570.000 de lei, un mic miracol pentru o producție românească..
Până la finalul anului, cifrele au confirmat succesul: 87.288 de spectatori. Departe de milioanele aduse de blockbusterele americane, dar o gură de oxigen pentru filmul autohton.
Continuarea: „Selfie 69”
Succesul a impus aproape obligatoriu o continuare. În 2016, Cristina Iacob a lansat „Selfie 69”, în care protagonistele revin cu o poveste la fel de trăsnită: un pariu nebun legat de cine se mărită prima în trei zile. Rezultatul? Și mai mulți spectatori: aproape 150.000 de bilete vândute și încasări de 2,5 milioane de lei.
Dacă primul film a vorbit despre rebeliune adolescentină, partea a doua a atacat tema maturizării, dar păstrând același ton exploziv și aceeași energie de petrecere continuă.
Succesul nu a venit întâmplător. Filmul a fost construit pentru a oglindi viața reală a unei generații care trăiește prin selfie-uri și postări online. Dincolo de replicile comice și aventurile pe plajă, pelicula ridică o întrebare: este generația digitală una pierdută sau pur și simplu mai sinceră cu dorința de a trăi clipa?
Criticii au ridicat sprâncene, dar publicul a fost încântat. Filmul s-a bucurat de un succes formidabil și pe platforma de streaming Netflix. Ambele părți Selfie au fost vizionate de mulți români încă din primele zile în care au apărut de plaformă.
