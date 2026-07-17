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Nereguli la unitatea militară din Murfatlar. Comandantul a fost retras din funcție

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Nereguli la unitatea militară din Murfatlar. Comandantul a fost retras din funcțieSursa: Ministerul Apararii Nationale, Romania - www.mapn.ro
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Din cuprinsul articolului

Comandantul unității militare din Murfatlar a fost retras din funcție, după ce un control dispus de ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, în urma unor sesizări, a scos la iveală mai multe nereguli. Potrivit ministrului, acesta ar fi folosit resursele unității în interes personal și i-ar fi pus pe militari să desfășoare diverse activități în gospodăria sa.

Nereguli la unitatea militară din Murfatlar. Produse personale, decontate pe cheltuiala unității

Potrivit acestuia, șeful unității deconta prin contabilitatea militară diverse bunuri destinate uzului personal.

„Este o situaţie ridicolă, inacceptabilă, cu comandantul unităţii militare de la Murfatlar. Acolo era luată unitatea pur şi simplu la plăcerea şi confortul comandantului unităţii. În urma sesizărilor pe care le-am primit şi am dispus control, s-a confirmat faptul că domnul comandant deconta produse personale adidaşi, trening, tricouri pentru dumnealui şi pentru familie, la contabilitatea unităţii. Punea militarii din cadrul unităţii la muncă în propria gospodărie: zugrăvit apartament, muncit în propria gospodărie”, a declarat Radu Miruță.

Militari

Militari. Sursa foto: Freepik

Militarii ar fi fost puși să pregătească mese și să aducă alimente

Potrivit ministrului, comandantul le cerea subordonaților să îl ajute și în organizarea unor evenimente private.

„Le cerea militarilor să îi pregătească şi să îi servească masa acasă pentru diverse evenimente personale pe care le avea. Încasa bani cu chirie, deşi nu stătea în chirie. Pretindea şi primea de la subordonaţi produse alimentare în cantităţi mari. În momentul desfăşurării controlului a fost găsită carcasă de porc, 100 de litri de vin îmbuteliat pe diverse sortimente, kilograme de calcan, peşte şi o lipsă de 1700 de litri de motorină”, a mai spus Miruță.

Comandantul a fost retras de la conducerea unității

În urma verificărilor, comandantul a fost retras de la conducerea unității, iar cazul a fost înaintat instituțiilor abilitate.

„Este clar că e incompatibil cu comanda unităţii, motiv pentru care am dispus retragerea de la comanda unităţii, numirea unui alt ofiţer şi sesizarea organelor abilitate, plus cercetarea administrativă pentru cei care acceptau să înregistreze în contabilitate astfel de produse personale”, a afirmat Radu Miruță.

Un medic militar, vizat într-un alt caz

Miruță a prezentat și un al doilea caz descoperit în urma verificărilor, care vizează un medic încadrat în Ministerul Apărării.

„Este cazul unui medic încadrat la Ministerul Apărării, care s-a folosit de adeverinţe false date de structuri din cadrul Ministerului Apărării cu privire la specialitate şi care i-au permis, în baza acestor adeverinţe, i s-a permis să fie împuternicit pe funcţii pe care nu avea dreptul să profeseze. S-a sesizat Parchetul Militar şi s-a anulat împuternicirea care fusese dată”, a mai afirmat Radu Miruță.

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