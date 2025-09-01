International Coliziune între două avioane în Colorado. Un mort și trei răniți







Un avion de mici dimensiuni s-a ciocnit cu un alt aparat de zbor în apropierea aeroportului Fort Morgan Municipal din Colorado, provocând moartea unei persoane și rănirea altor trei, potrivit ABC News.

Incidentul, confirmat de Administrația Federală a Aviației (FAA), a atras rapid intervenția autorităților locale și a deschis o anchetă complexă a Biroului Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB).

Potrivit primelor informații, un avion de tip Cessna 172 se afla pe ultima fază a manevrei de aterizare, în jurul orei 10:44 a.m. (ora locală), când a fost lovit în plin de un alt avion de mici dimensiuni, un Extra Flugzeugbau EA300.

Ambele aparate aveau câte doi ocupanți la bord.

Impactul a dus la prăbușirea și incendierea Cessnei, ceea ce a complicat intervenția echipajelor de salvare.

Două persoane aflate la bordul acestui avion au scăpat doar cu răni ușoare și au fost tratate la fața locului, însă situația a fost mult mai gravă pentru ocupanții celuilalt aparat.

Un pasager din Extra Flugzeugbau a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, în timp ce o altă persoană a fost declarată moartă la fața locului de către medicii legiști ai comitatului Morgan.

Identitatea victimelor nu a fost încă dezvăluită, ancheta fiind în desfășurare.

La fața locului au intervenit rapid mai multe echipaje: Biroul Șerifului din comitatul Morgan, Poliția din Fort Morgan, Patrula de Stat din Colorado, pompierii locali și serviciul de ambulanță al comitatului.

Martorii oculari au încercat să stingă flăcările înainte de sosirea pompierilor, gest apreciat ulterior de autorități.

„Ne exprimăm cele mai sincere condoleanțe familiei și prietenilor victimei acestui tragic eveniment. De asemenea, mulțumim tuturor agențiilor implicate și cetățenilor care au intervenit înainte ca forțele de ordine să ajungă la fața locului”, a transmis Biroul Șerifului într-un comunicat.

Reprezentanții FAA și NTSB au confirmat că au demarat o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale coliziunii. În prezent, nu există date oficiale cu privire la eventuale defecțiuni tehnice sau erori de pilotaj.

Un astfel de accident între două avioane de mici dimensiuni readuce în atenție problemele de siguranță din aviația generală.

Deși aeroporturile regionale precum Fort Morgan Municipal Airport gestionează un trafic redus comparativ cu marile hub-uri internaționale, riscul coliziunilor rămâne prezent, mai ales în condiții de vizibilitate redusă sau în lipsa unei coordonări stricte.

Specialiștii consideră că ancheta va clarifica dacă factorii principali au fost erori umane, probleme de comunicare sau deficiențe tehnice.

Concluziile ar putea influența reglementările privind procedurile de aterizare simultană pe aeroporturi mici, acolo unde controlul traficului aerian este limitat.

La nivel social, incidentul alimentează dezbaterea despre siguranța zborurilor cu avioane private și despre măsurile suplimentare de precauție pe care ar trebui să le adopte atât piloții, cât și autoritățile aviatice.