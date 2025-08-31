Social Descoperă Moldova turistică prin trasee cu aromă de vin, pensiuni de poveste și gusturi locale







Republica Moldova. Moldova nu înseamnă doar podgorii roditoare și vinuri premiate. Țara care prinde conturul unui strugure pe hartă impresionează prin povești scrise în piatră și ospitalitatea care încălzește mai mult decât un pahar de Fetească. Vinăriile Mileștii Mici și Cricova sunt deja repere clasice pe harta turismului vitivinicol. Totuși, există locuri care nu și-au demonstrat adevăratul potențial consumatorilor din afara țării.

Vinăria Castel Mimi este o adevărată bijuterie arhitecturală din satul Bulboaca, raionul Anenii Noi. Domeniul, pe bună dreptate, poate fi inclus în lista celor mai spectaculoase destinații viticole din Europa de Est. Ridicat în 1893 de Constantin Mimi, ultimul guvernator al Basarabiei țariste, castelul păstrează farmecul epocii sale. Restaurat cu grijă, conacul a fost gazda Summitului Comunității Politice Europene din 2023. Atunci, 45 de șefi de state și guvern din Europa s-au reunit în inima Moldovei.

Oaspeții au fost răsfățați cu bucate tradiționale, preparate de bucătari iscusiți, iar vedeta mesei a fost desertul local „baba neagră”. În prezent, castelul găzduiește degustări, expoziții de artă și concerte, atrăgând turiști din întreaga lume. Interiorul combină eleganța clasică cu designul modern, iar pivnițele adăpostesc vinuri maturate cu grijă.

La doar câțiva kilometri distanță se află Vinăria Asconi, un loc rustic, unde fiecare pahar de vin ascunde o poveste. Construită în stil tradițional moldovenesc, vinăria impresionează prin atmosfera caldă și autentică. Turiștii pot asista aici la procesul de vinificare, pot vizita beciurile și rămâne peste noapte în hotelul vinăriei.

Mai spre sud, la Ștefan Vodă, orașelul considerat capitala neoficială a vinului moldovenesc, descoperim Et Cetera. Un domeniu modern și elegant, unde licorile se îmbină cu arta și gastronomia. Această vinărie de familie produce preparate ecologice, atât băuturile, cât și bucatele savurate în restaurant. În lunile iunie și iulie puteți să admirați lanul de levănțică de lângă pensiune. Tot în sezon estival aveți posibilitatea să vă bălăciți în bazinul de pe teritoriu. Designul contemporan al cramei contrastează plăcut cu peisajele locale, iar atmosfera intimă o face ideală pentru evenimente private. Așadar, aici se joacă multe nunți. Un lucru impresionant este că vinăria are o pistă de aterizare a avioanelor. Deci, dacă aveți cumva un elicopter sau avion personal, puteți să aterizați chiar lângă podgoriile de la Ștefan Vodă.

În același raion se află și celebra Vinărie Purcari, renumită pentru vinurile sale roșii, în special Negru de Purcari. Este una dintre cele mai vechi crame din țară, care datează din 1827. Apropo, în perioada sovietică aproape fiecare sat din raionul Ștefan Vodă avea propria fabrică de vin. Astăzi, moștenirea continuă prin vinării selecte care combină istoria cu inovația.

Dacă să rămânem în Ștefan Vodă, pensiunea Meșter Faur cu siguranță ne va suprinde prin autenticitatea sa. Căsuțele din stuf sunt construite chiar deasupra Nistrului. Proprietarul, Pavel Țăranu, un fost profesor de educație fizică, organizează ateliere de olărit și împletit în lozie. Curtea pensiunii este amenajată cu obiecte vechi de gospodărie, iar mesele sunt servite cu produse locale, din grădină.

La doar câțiva pași de graniță, în satul Tudora, raionul Ștefan Vodă, Casa Veche oferă o oază de liniște și tradiție autentică. Aici, oaspeții sunt întâmpinați cu ceai de plante, dulceață de casă și povești spuse în prag, la lumina unei lămpi vechi. Casa păstrează arhitectura tipică din sud-estul Moldovei, iar camerele sunt mobilate în stil rustic, cu țesături tradiționale și sobe de teracotă. De menționat că aici și-au găsit refugiul numeroși refugiați ucraineni de la începutul războiului din țara vecină.

Pentru cei pasionați de natură, în raionul Nisporeni, campingul „Pe Toloacă” de la Milești promite seri liniștite sub cerul liber. Aici veți fi cazați în corturi sau cabane din lemn. Locul este ideal pentru drumeții și relaxare la aer curat. În apropiere se organizează tururi în cramele locale și vizite la mănăstirile din zonă.

Iar în mijlocul livezilor parfumate, Casa Mierii este locul unde deliciul local devine atracție turistică. Situată în satul Răciula, raionul Călărași, aceasta este o gospodărie de familie transformată într-un muzeu apicol. Turiștii pot învăța despre măiestria apiculturii, pot degusta sortimente de miere cu nuci, polen sau propolis. De asemenea, pot participa la ateliere de producție de lumânări și cosmetice naturale.

În prima jumătate a acestui an, aproximativ 37 000 de turiști străini au vizitat Moldova prin intermediul agențiilor de turism și touroperatorilor. Cifra este mai mare cu aproximativ 45% față de aceeași perioadă anul trecut. Chișinăul, Orheiul Vechi, Cricova și Soroca sunt în topul preferințelor turiștilor străini. Datele au fost prezentate pe platforma oficială Moldova Turism. Instituția a fost inițiată în anul 2018, ca parte a eforturilor Guvernului Republicii Moldova de a organiza și profesionaliza promovarea turismului la nivel național. Scopul a fost să se creeze o structură dedicată, care să dezvolte o strategie coerentă pentru creșterea atractivității Moldovei ca destinație turistică.