Cod galben de schimbare bruscă a vremii: Ceață densă, polei și vânt puternic pe mai multe drumuri din țară

Republica Moldova. Vremea se schimbă brusc în Republica Moldova, iar șoferii se confruntă deja cu drumuri umede, ceață densă și vizibilitate redusă pe mai multe trasee naționale. De la ora 08:00 a intrat în vigoare Codul galben de schimbare bruscă a vremii, valabil până pe 16 februarie, ora 09:00, perioadă în care sunt prognozate precipitații mixte și intensificări ale vântului.

Pe anumite sectoare de drum, vizibilitatea scade până la aproximativ 200 de metri, în special în zonele deschise. În aceste condiții, riscul producerii accidentelor este mai mare, iar conducătorii auto sunt îndemnați să reducă viteza și să circule cu maximă atenție.

Potrivit Administrația Națională a Drumurilor, în următoarele zile ploile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare. Odată cu scăderea temperaturilor, pe carosabil există risc de polei și ghețuș. Sunt așteptate și intensificări ale vântului, care ar putea îngreuna suplimentar circulația.

Reprezentanții instituției anunță că echipele de drumari sunt mobilizate și monitorizează permanent starea drumurilor. Intervențiile vor fi efectuate preventiv sau operativ, în funcție de situația din teren, pentru a menține arterele rutiere practicabile. În perioada 15–22 februarie, în cazul înrăutățirii condițiilor meteo, sunt pregătite intervenții suplimentare.

Pentru situații de urgență, Serviciul Operativ al AND este disponibil non-stop la numerele (+373) 78 337 744 și (+373) 60 477 117.

La rândul său, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență informează că în perioada 14–15 februarie sunt prognozate precipitații sub formă de ploaie, care spre seară se vor transforma în lapoviță și ninsoare. În regiunile de nord și centru, cantitățile de precipitații pot ajunge la 15–30 l/m², iar izolat se pot produce depuneri de lapoviță.

În noaptea de 16 februarie, vântul din nord-vest va sufla cu rafale de până la 15–20 m/s, iar pe alocuri este posibil viscol. Odată cu răcirea vremii, pe carosabil se va forma ghețuș, sporind riscul accidentelor și al traumelor cauzate de alunecări.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările neesențiale în condiții de polei, să fie atentă pe trotuare și suprafețe alunecoase și să supravegheze copiii. În caz de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze Serviciul 112.

Totodată, Poliția Națională anunță că pe întreg teritoriul țării este emis cod galben de ceață, iar vizibilitatea redusă crește considerabil riscul producerii accidentelor rutiere.

Oamenii legii le recomandă șoferilor să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze o distanță mai mare față de vehiculul din față, să utilizeze corect sistemele de iluminare și să evite manevrele riscante.

Autoritățile îndeamnă cetățenii să urmărească informațiile oficiale și avertizările meteorologice din următoarele zile, întrucât condițiile meteo se pot schimba rapid.