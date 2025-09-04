Social

CNA va notifica TikTok, din cauza unor conturi care pot influența alegerile din Republica Moldova

CNA va notifica TikTok, din cauza unor conturi care pot influența alegerile din Republica MoldovaTikTok / sursa foto: dreamstime.com
Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a decis că va trimite o notificare către TikTok, în baza DSA, semnalând existența unui comportament neautentic coordonat care ar putea influența alegătorii din România la alegerile parlamentare din Republica Moldova. „Noi practic constatăm că acest comportament neautentic se vede pe teritoriul României”, a spus vicepreședintele Valentin Jucan, în timpul ședinței.

CNA va trimite o notificare către TikTok

Valentin Jucan a propus verificări și măsuri ale platformei împotriva conturilor și rețelelor descrise într-un raport al organizației Expert Forum (EFOR).

Organizația a semnalat anul trecut că popularitatea lui Călin Georgescu pe TikTok ar fi crescut artificial, „în special prin 2 modalități: (i) o rețea coordonată de conturi de promovare directă și (ii) un grup de influenceri care îl promovează indirect, fără a marca în vreun fel publicitatea plătită”.

Călin Georgescu

Călin Georgescu. Sursa foto: Facebook/Călin Georgescu

„Noi practic constatăm că acest comportament neautentic se vede pe teritoriul României. Este demonstrat ca având acest comportament neautentic şi implicit că el produce efecte în raport cu grupurile sociale pe care le-am menţionat mai înainte”, a spus Valentin Jucan.

Conținutul raportului

Raportul Expert Forum arată existența unei rețele coordonate de 17 conturi TikTok care au sprijinit promovarea candidatului la alegerile parlamentare Vasile Costiuc. Documentul menționează că, doar în ultima săptămână, aceste conturi au generat peste un milion de vizualizări folosind „#vasilecostiuc”.

„Reţeaua prezintă indicii clare de comportament inautentic, cu 993 de conturi "soldaţi" care urmăresc sistematic aceleaşi profiluri politice. Este un exemplu de cum sistemele electorale sunt vulnerabile la manipulare prin publicitate politică mascată pe platformele de social media. Ca răspuns, trebuie să acţionăm la rândul nostru sistemic pentru a mări transparenţa şi a genera acţiuni de reale de contracarare din partea platformelor mari” se mai arată în raport.

Solicitările din notificarea CNA

CNA a decis să notifice TikTok asupra unui comportament neautentic, reprezentat de rețele de conturi care amplifică artificial conținut politic, influențând astfel cetățenii din România care votează la alegerile din Republica Moldova.

Notificarea cere platformei să verifice respectarea propriilor Termeni și Condiții, precum și a obligațiilor prevăzute în DSA, în ceea ce privește moderarea și reducerea riscurilor sistemice.

„Prin urmare notificăm platforma TikTok şi solicităm să-şi verifice Termenii şi Condiţiile şi să ia măsuri cu privire la comportamentul ne autentic al acestor conturi în raport cu prevederile DSA”, a completat Vicepreședintele CNA, în timpul ședinței.

