Justitie

CJUE, decizie cu efect direct în Justiția românească. Judecătorii nu pot primi bani pentru ore suplimentare

Comentează știrea
CJUE, decizie cu efect direct în Justiția românească. Judecătorii nu pot primi bani pentru ore suplimentareCurtea de Justiție a UE sursa foto: curia.europa.eu
Din cuprinsul articolului

Hotărârea pronunțată joi, 13 noiembrie, de Curtea de Justiție a Uniunii Europene schimbă radical una dintre revendicările invocate în ultimele luni de conducerea Înaltei Curți. CJUE a stabilit că un magistrat care preia volumul de muncă aferent unui post vacant nu dobândește automat dreptul la o compensație financiară pentru orele suplimentare, chiar dacă sarcinile cresc considerabil. În decizie se precizează clar: „Un judecător care îndeplineşte sarcini aferente unui post vacant (…) nu are dreptul la o compensație în mod necesar financiară.”

Totodată, Curtea arată că principiul independenței Justiției nu este încălcat dacă legislația națională permite doar acordarea de timp liber în loc de bani:„Principiul independenței judecătorilor nu se opune unei reglementări naționale care, prin faptul că prevede doar acordarea de timp liber în compensare, exclude orice compensație financiară pentru munca efectuată.”

Cazul judecătorului de la Galați care a declanșat sesizarea CJUE

Decizia vine ca urmare a unei cereri înaintate în 2023 de un magistrat de la Tribunalul Galați, cunoscut sub inițialele HZ, care a solicitat plata orelor suplimentare lucrate între 2019 și 2020. Acesta a motivat că numărul dosarelor a crescut din cauza posturilor vacante rămase neocupate.

Tribunalul București i-a respins acțiunea, invocând două ordonanțe de guvern care blochează plata orelor suplimentare în sistemul bugetar, acestea putând fi compensate doar prin timp liber.

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 14 noiembrie 2025. Din nou, despre 3I/ATLAS
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 14 noiembrie 2025. Din nou, despre 3I/ATLAS
Simona Halep și Gheorghe Hagi, echipa de vis de la Asia Express. Propunere inedită făcută de Dan Alexa
Simona Halep și Gheorghe Hagi, echipa de vis de la Asia Express. Propunere inedită făcută de Dan Alexa

Ulterior, Curtea de Apel București a trimis cauza către CJUE pentru clarificări privind independența judecătorilor. Răspunsul instanței europene a fost tranșant: statele membre pot limita compensațiile la timp liber, atât timp cât această măsură este justificată și judecătorii pot beneficia real de orele libere.

Decizia apare la doar o zi după ce președinta ÎCCJ, Lia Savonea, prezentase la Cotroceni un document care solicita, între altele, plata suplimentară a judecătorilor prin utilizarea economiilor rezultate din neocuparea posturilor vacante. Un aspect remarcat în document: nu se menționa obligația de a respecta hotărârile CJUE, deși acestea sunt obligatorii în toate statele membre.

Justiție

Justiție. Sursă foto: Pixabay

Punctele-cheie stabilite de CJUE

Instanța europeană a formulat câteva principii clare care privesc direct sistemul judiciar din România:

  • Timpul liber ca formă de compensare este legal, dacă magistratul îl poate utiliza efectiv;
  • Nu există obligația de a acorda bani pentru ore suplimentare provenite din atribuțiile unui post neocupat;
  • Independența Justiției nu este afectată de absența unei compensații financiare;
  • Regula este constituțională atât timp cât remunerația globală rămâne adecvată în raport cu funcția.

Ce înseamnă decizia pentru judecători

În concluzie, CJUE confirmă că un stat poate refuza plata orelor suplimentare, cu condiția ca magistratul să poată folosi în mod real timpul liber acordat în locul banilor și ca nivelul salarial să nu fie diminuat în mod nejustificat.

Hotărârea lovește direct în una dintre solicitările recente ale corpului magistraților și fixează cadrul european în privința modului de compensare a muncii suplimentare în sistemul judiciar.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:29 - CJUE, decizie cu efect direct în Justiția românească. Judecătorii nu pot primi bani pentru ore suplimentare
21:16 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 14 noiembrie 2025. Din nou, despre 3I/ATLAS
21:09 - Ministrul Dezvoltării dă asigurări că investițiile vor continua pe plan local. Sute de școli și zeci de spitale ar ur...
21:01 - Coreea de Sud a suspendat zboruri și a mobilizat poliția pentru cel mai important examen
20:51 - Glume în Parlamentul de la Chişinău. Deputaţii, îndemnaţi să contribuie urgent la creşterea natalităţii
20:38 - Simona Halep și Gheorghe Hagi, echipa de vis de la Asia Express. Propunere inedită făcută de Dan Alexa

HAI România!

Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn
Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn
De toate pentru toți. Hai LIVE cu Turcescu
De toate pentru toți. Hai LIVE cu Turcescu
Miza ASCUNSĂ a Transilvaniei
Miza ASCUNSĂ a Transilvaniei

Proiecte speciale