Ciprian Ciucu cere reformă urgentă la STB. Ar putea fi luată în calcul și intrarea în insolvență

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că a solicitat măsuri rapide de eficientizare la Societatea de Transport București, pe fondul costurilor ridicate și al numărului mare de angajați. Edilul a transmis că, în lipsa unor rezultate, nu exclude varianta insolvenței.

Într-o conferință de presă, primarul a afirmat că societatea de transport funcționează ineficient și că reorganizarea întârzie.

„Am cerut reorganizări, au votat ceva în Consiliul de Administraţie, să înceapă reorganizări şi disponibilizări pe zona TESA, fără să ne atingem de şoferi, vatmani şi muncitori, pentru că de ei este nevoie, dar aparatul TESA este supradimensionat. Trebuiau să facă nişte proceduri care să ajungă în Consiliul General şi nu au mai ajuns. Dacă nu le vor face, nu înseamnă că vor primi, cel puţin cât sunt eu primar, 1,7 miliarde de lei, la care se adaugă datorii pe care le au de peste 1,4 miliarde de lei. Nu e treaba mea ca primar să vorbesc despre eficientizare, ci a lor. Treaba mea ca primar este să mă ocup de orice, nu mă derobez de niciun fel de responsabilitate, dar de ce mai ai Cnsiliu de Administraţie şi management, numai ca să iei indemnizaţii?", a declarat primarul Capitalei.

Ciprian Ciucu a transmis un mesaj ferm către membrii Consiliului de Administrație și conducerea companiei, solicitând implicare în luarea deciziilor.

„Domnilor, sunteţi membri în CA, discutaţi cu sindicatele, cu membrii AGA, şi luaţi deciziile pentru care sunteţi acolo şi sunteţi plătiţi. Dacă nu, plecaţi. Toţi. Ca să ne fie foarte, foarte clar. Acesta este mesajul meu. Că este uşor primarul să îşi ia înjurăturile când lucrurile nu merg, iar alţii să îşi ia banii. Dar de fapt decizia să fie la ei.

Aştept ca AGA de la STB, sunt doi membri, domnul Artimon şi domnul Mitu, să preia din dialogul social pe care conducerea, managementul STB l-a avut cu sindicatele şi să vină cu o propunere în Consiliul General. Aştept asta într-o lună şi jumătate. Acum le transmit şi public”, a mai transmis Ciprian Ciucu.

Primarul a arătat că, în cazul în care activitatea nu funcționează, reacțiile publice sunt îndreptate către administrație, deși deciziile aparțin conducerii societății.

Edilul a avertizat că, în lipsa unor măsuri interne de eficientizare, ar putea fi luată în calcul varianta insolvenței.

„Care a fost ideea? Să fiu de bună credinţă şi să dau şansa actualei conduceri să eficienteze compania, fără să intru peste ei. Şi mă aşteptam ca mesajul meu să fie auzit. Problema este că nu a fost auzit şi că nu au făcut nimic semnificativ în această direcţie. Aici este problema.

Dacă STB astăzi nu are sau acest Consiliul de Administraţie acest management cu sindicatele care sunt parte din procesul de decizie, nu are resursele interne să se eficientizeze, atunci o să căutăm resurse externe, care înseamnă insolvenţă. Nu am vrut să mergem în această direcţie, mi s-a părut normal să le dau şansa să facă ceva, dar uite că nu primit în Consiliul General nici pănă astăzi acel proiect de hotărâre care să ducă către eficientizarea companiei”, a afirmat Ciprian Ciucu.

Primarul a reamintit că încă de la începutul mandatului a analizat situația companiei și a cerut reducerea costurilor și reorganizarea aparatului administrativ, în contextul datoriilor mari și al cheltuielilor ridicate. În prezent, edilul așteaptă ca propunerile concrete să ajungă în Consiliul General, în urma dialogului dintre conducerea STB, sindicate și reprezentanții AGA.