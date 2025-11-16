Ciolacu şi-a depus candidatura pentru șefia CJ Buzău: Avem absolut tot ceea ce ne trebuie să ne dezvoltăm

Marcel Ciolacu, candidatul PSD la preşedinţia Consiliului Judeţean Buzău, şi-a depus candidatura și dosarul cu semnăturile de susţinere la Biroul Electoral Judeţean Buzău. La sediul instituției, fostul premier a mers însoţit de membri ai conducerii organizaţiei şi de primarii municipiilor Buzău şi Râmnicu Sărat.

După depunerea documentelor, Ciolacu le-a mulţumit buzoienilor pentru sprijinul oferit.

„Aş dori să mulţumesc buzoienilor care şi-au pus semnătura pentru a-mi permite actul administrativ de depunere a candidaturii şi acest lucru mă onorează, dar cumva mă şi obligă. Mă întorc unde am crescut, nu fac un pas înapoi ci unul imens înainte. Mă întorc la administraţia locală, unde am fost consilier municipal, consilier judeţean, viceprimar, prefect interimar. Ştiu cel mai bine aceste lucruri”, a spus Marcel Ciolacu.

Ciolacu a adăugat că preşedintele Consiliului Judeţean are un rol de coordonare strategică, nu de „şef al primarilor”:

„Preşedintele Consiliului Judeţean nu este şeful primarilor, nu este administrator. Împreună cu toţi primarii trebuie să ducem la îndeplinire un plan sectorial în infrastructură, sănătate şi educaţie prin parteneriate pe care le vom face”, a continuat el.

Fostul premier a mai punctat că judeţul Buzău are șansa de a se dezvolta, mai ales după ce autostrada Moldovei a devenit parţial funcţională.

„Autostrada nu a fost făcută pentru Buzău, a fost făcută pentru întreaga Moldovă, dar suntem prima destinaţie a ei şi vor veni multe oportunităţi economice”, a adăugat Marcel Ciolacu.

Fostul premier a vorbit şi despre necesitatea unei reforme administrative la nivelul judeţului, precum şi despre implementarea unui program integrat de dezvoltare pentru Buzău.

„Judeţul Buzău poate deveni judeţ pilot pentru o reformă reală în administraţia publică… Fără să schimbăm Constituţii, fără schimbări legislative, doar prin voinţă politică. Totodată, trebuie să construim o nouă entitate în sistemul de sănătate. Ştim cu toţii vechimea Spitalului Judeţean şi trebuie să începem schimbarea”, a mai spus fostul premier.

În ceea ce priveşte turismul, Ciolacu a declarat că a străbătut aproape 80% din judeţ în ultimele săptămâni şi a constatat un potenţial uriaş pentru atragerea vizitatorilor.

„Avem zone rupte din rai. Este unul dintre cele mai frumoase judeţe din România. Avem absolut tot ceea ce ne trebuie să ne dezvoltăm. Ne dorim ca Buzău să nu mai fie un judeţ de tranzit. Buzăul trebuie să devină o destinaţie”, a încheiat Ciolacu.

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, cunoscut pentru criticile sale repetate la adresa fostului premier, l-a încurajat în acest sens.

„Marcele, te-am criticat de-a lungul timpului dar, poate confirma şi Înaltpreasfinţitul Ciprian (nr. Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei) critica este ruptă din rai, dacă lucrurile se îndreaptă. Şi sunt sigur că se vor îndrepta, iar buzoienii vor avea de câştigat. Indiferent cât te-ar înjura lumea, autostrada va fi legată de numele tău”, a afirmat Constantin Toma.

Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a subliniat necesitatea unui proiect comun pentru dezvoltarea judeţului şi a afirmat că Marcel Ciolacu este persoana potrivită pentru implementarea acestuia. Toma a declarat că judeţul Buzău poate deveni un motor turistic şi economic pentru România.

„Trebuie să existe un proiect de judeţ Buzău, care poate deveni un motor pentru România, turistic şi economic. Geoparcul Ţinutul Buzăului este un diamant neşlefuit. Am spus-o şi o repet: oricare dintre cei care candidează, dacă ar câştiga, în afară de tine evident, ar avea nevoie de 2–3 ani doar ca să înţeleagă cu ce se mănâncă povestea asta administrativă. Ai în mine un om de echipă care va munci alături de tine şi de ceilalţi colegi pentru ca Buzăul să meargă spre mai bine”, a spus primarul Buzăului.

La final, preşedintele PSD Buzău, Romeo Lungu, a afirmat că PSD îl are pe cel mai bun candidat şi că partidul său deţine majoritatea în Consiliul Judeţean.

„Mă bucur foarte mult că îl avem pe Marcel Ciolacu candidat. Este cea mai bună alegere pe care o puteam face. Este singurul candidat cu experienţă şi expertiză în administraţia publică, centrală şi locală iar PSD are majoritatea necesară în Consiliul Judeţean prin care se pot implementa proiectele pentru Buzău şi pentru Râmnicu Sărat”, a încheiat el.