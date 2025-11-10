Ciolacu a revenit pe TikTok. Șase luni s-a chinuit să-și reamintească parola

Fostul președinte al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că își va relua activitatea pe platforma TikTok, după aproximativ șase – șapte luni în care a încercat să-și recupereze parola contului.

„Hai bună ziua, stai să șterg camera, de vreo 6 –7 luni mă chinui să-mi aduc aminte parola. Era și foarte greu fiindcă sunt născut în 67, deci am depistat-o”, a transmis Ciolacu în mesajul publicat.

El i-a invitat pe români să-l urmărească pe TikTok și a precizat că așteaptă întrebări și comentarii din partea urmăritorilor. „A trecut foarte mult timp de când nu am mai fost pe TikTok, am recuperat parola, mi-ar plăcea să puneți multe întrebări despre Buzău, fiindcă vreau să merg acasă”, a adăugat fostul lider PSD.

Marcel Ciolacu a făcut referire și la perioada în care a fost președinte al PSD, explicând contextul reacțiilor publice din acea perioadă:

„Se pare că am trecut de perioada în care eram șef la Ciuma Roșie. Automat, când ești șef la Ciuma Roșie, ești și dușmanul numărul 1 al poporului. Pe urmă am devenit dușmanul numărul 1 cu deficitul. Între timp au început să se lămurească lucrurile cu deficitul, așa că vă aștept pe TikTok”, a spus Ciolacu.

Marcel Ciolacu, actual candidat la președinția Consiliului Județean Buzău, a avut o vizită la Primăria municipiului Buzău alături de președintele PSD,Sorin Grindeanu. Primarul Constantin Toma a descris întâlnirea ca fiind o „vizită surpriză” și a precizat că, deși l-a criticat în trecut pentru greșelile politice, recunoaște că Ciolacu a sprijinit proiectele municipiului.

„L-am criticat vehement pe Marcel Ciolacu pentru greșelile făcute, mai ales în plan politic, dar cu aceeași sinceritate recunosc că m-a sprijinit ori de câte ori a fost nevoie pentru ducerea la capăt a proiectelor de dezvoltare a municipiului Buzău”, a spus Toma.

Primarul a mai spus că, în opinia sa, Ciolacu este candidatul care „poate începe imediat munca”, spre deosebire de alți candidați care „au nevoie de 2-3 ani ca să înțeleagă ce au de făcut”.