Ciocolata neagră, aliat surprinzător al memoriei

Un nou studiu sugerează că o simplă bucățică de ciocolată neagră ar putea oferi un impuls temporar memoriei. Cercetătorii au observat că substanțele bioactive din cacao pot îmbunătăți circulația sângelui la nivel cerebral și pot stimula procesele cognitive, potrivit foxnews.com.

O echipă de oameni de știință de la Institutul de Tehnologie Shibaura din Japonia a constatat că administrarea de flavanoli, compuși chimici naturali din plante cunoscuți pentru efectele lor antioxidante, stimulează activitatea cerebrală la șoareci.

Studiul a arătat că, după consumul acestor substanțe, creierul rozătoarelor elibera o cantitate crescută de noradrenalină, un neurotransmițător asociat cu starea de vigilență, atenția și capacitatea de concentrare.

La aproximativ o oră după administrare, șoarecii care primiseră flavanoli au înregistrat performanțe cu 30% mai bune la testele de memorie, comparativ cu cei din grupul de control. Totodată, cercetătorii au observat o activitate motorie mai intensă și un comportament exploratoriu mai pronunțat în rândul acestor animale. Rezultatele au fost publicate în octombrie, în revista Current Research in Food Science.

În experiment, șoarecii au fost supuși unui test de recunoaștere a obiectelor: au explorat două obiecte identice timp de aproximativ zece minute, după care unul dintre ele a fost înlocuit. Timpul mai îndelungat petrecut de animale lângă obiectul nou a indicat faptul că își aminteau varianta anterioară, demonstrând o formă de memorie de recunoaștere.

Oamenii de știință au observat că efectul flavanolilor nu depinde neapărat de absorbția lor în organism, ci de gustul specific, ușor astringent, care activează nervii senzoriali din cavitatea bucală.

Descoperirea oferă o posibilă explicație pentru rezultatele anterioare care au legat dietele bogate în flavanoli de îmbunătățirea memoriei la persoanele în vârstă. Cercetătorii cred că acești compuși nu acționează ca nutrienți clasici, ci mai degrabă ca stimuli care pun în mișcare mecanismele de alertă ale organismului, contribuind astfel la o mai bună concentrare și la o învățare mai eficientă.

„Prin urmare, un consum moderat de flavanoli, chiar și în ciuda absorbției lor limitate, poate susține sănătatea generală și poate îmbunătăți calitatea vieții”, a explicat cercetătorul Fujii.

Oamenii de știință sugerează că aceste substanțe ar putea ajuta creierul să transforme amintirile de scurtă durată în amintiri stabile, însă subliniază că ipoteza nu a fost confirmată la nivel clinic. Sunt necesare studii suplimentare pe oameni pentru a determina dacă efecte similare pot fi observate și pe termen scurt și dacă expunerea repetată ar putea genera toleranță sau reacții negative legate de stres.

Dr. Johnson Moon, neurolog la Centrul Medical Providence St. Jude din California, a precizat că o tabletă obișnuită de ciocolată neagră poate conține suficienți flavanoli pentru a stimula temporar memoria, dar aportul ridicat de zahăr, grăsimi și calorii ar putea anula eventualele beneficii.

„Dacă s-ar confirma că este o metodă sigură și eficientă de a ne stimula temporar puterea cognitivă, probabil aș consuma și eu puțin mai multă ciocolată neagră”, a declarat el pentru Fox News Digital. Totuși, specialistul a adăugat că dovezile actuale nu sunt suficiente pentru a recomanda acest aliment ca mijloc sigur de îmbunătățire a memoriei.

Moon a subliniat că descoperirile sunt deosebit de interesante, mai ales prin prisma ideii că anumite molecule din alimente pot influența rapid activitatea cerebrală. El consideră că cercetările viitoare în domeniul „nutriției senzoriale” ar putea oferi o perspectivă mai amplă asupra modului în care gustul și compoziția alimentelor contribuie la funcționarea creierului.