Cine și când a inventat sistemul de pensii. Primii muncitori care au avut un venit la vârsta a 3-a

Pensionari. Sursa foto: Pixabay
Multe generații nu s-au bucurat de un sistem de pensii, pentru că resorturile după care funcționa societatea nu permitea ideea apariției unui asemenea beneficiu.

Cine și când a inventat sistemul de pensii. Primii muncitori care au avut un venit la vârsta a 3-a

Origini se găsesc în vremea romanilor, care au avut ideea ca soldații în vârstă să fie îngrijiți pentru serviciile aduse Imperiului. Ulterior, beneficii au primit și alte persoane, datorită unei inițiative numite Lex Cionaria sau Legea Berzei, conform segurosypensionesparatodos.fundacionmapfre.org.

Deși diferit de cel de azi, tot romanii au creat și un sistem de pensii private. Au fost înființate colegii, care se ocupau de livrarea alimentelor sau ofereau ajutor pentru înmormântări.

Modul de împăcare cu clasa muncitorească

Sistemul de pensii de stat cu plata, unul dintre cele mai răspândite modele, își are originea în Germania Kaiserului Wilhelm. Ideea din spatele sistemului a venit de la cancelarul Otto von Biskarck, care la sfârșitul secolului al XIX-lea a creat ceea ce este considerat primul sistem de securitate socială pentru bătrânețe. Cancelarul a conceput sistemul ca o formulă de reconciliere cu sindicatele și a mișcările muncitorești, după ce a încercat măsuri mai represive, cum ar fi interzicerea partidelor muncitorești.

Pensionari

Pensionari. Sursă foto: Pixabay

Acest prim sistem de pensionare a fost lansat în 1889 și a garantat o pensie pentru muncitori de la vârsta de 70 de ani. Această pensie a fost combinată cu asigurarea de sănătate și de accidente pentru toți muncitorii, creată în 1883, respectiv 1884.

Și Spania s-a mișcat devreme în zona pensiilor

Cine a finanțat sistemul? La fel ca în modelul actual, muncitorii, angajatorii de afaceri și statul. În Spania, politicile de protecție datează din 1883 odată cu crearea Comisiei de reformă socială și mai târziu primele asigurări sociale în 1900 prin Legea privind accidentele de muncă.

În 1919, guvernul lui Antonio Saura a introdus Retiro Obrero (Pensia muncitorilor) și au continuat să se înregistreze progrese până la punerea în aplicare a SOVI sau asigurarea obligatorie pentru bătrânețe și invaliditate, în 1947.

