Turkmenistan, una dintre cele mai închise destinații turistice din lume

Aşgabat. Sursa foto: Wikipedia
Regulile stricte de intrare, controlul itinerariilor și restricțiile legate de deplasare și fotografiere îngreunează vizitarea Turkmenistanului pentru turiști. Anul trecut, autoritățile au anunțat modificări în regimul vizelor, însă aplicarea acestora diferă în practică de la un caz la altul, în funcție de tipul de viză și de aprobările acordate călătorilor.

Intrarea în țară

Pentru majoritatea călătorilor străini, vizarea Turkmenistanului presupune obținerea unei vize și a unei scrisori de invitație, document emis și aprobat de autoritățile turkmene prin instituțiile responsabile de migrație. Reprezentanțele diplomatice ale Turkmenistanului indică explicit scrisoarea de invitație ca document cerut la depunerea dosarului de viză.

În aprilie 2025, Turkmenistan a adoptat o lege care introduce vize electronice și urmărește simplificarea accesului, inclusiv prin eliminarea necesității scrisorilor de sprijin pentru viză, urmând ca președintele să stabilească tipurile de vize, procedurile și valabilitatea.

Totuși, în acest an, informațiile publicate de unele autorități și instituții externe continuă să menționeze scrisoarea de invitație ca element esențial la intrare, ceea ce sugerează că tranziția la noul regim se poate face etapizat, iar aplicarea efectivă depinde de implementarea normelor și de actualizarea procedurilor.

Itinerarii preaprobate

O particularitate a vizitelor turistice în Turkmenistan este faptul că viza este strâns legată de un itinerar stabilit în avans. În multe cazuri, călătoria este organizată prin agenții licențiate local, care intermediază aprobările și mențin traseul în limitele acceptate.

Hartă

Hartă. Sursa foto: Freepik

În afara capitalei, deplasarea turiștilor este adesea condiționată de însoțirea de către un ghid, iar modificările spontane ale planului pot fi dificile. Acest model, întâlnit mai rar în alte destinații, explică de ce Turkmenistan rămâne perceput ca o țară „închisă” pentru turismul: nu doar intrarea este birocratică, ci și modul în care vizita se desfășoară.

Reguli și restricții pentru vizitatori

Un element important pentru turiști îl reprezintă regulile privind fotografierea. Autoritățile britanice avertizează că fotografierea unor obiective precum aeroporturi, infrastructură militară, sedii ale poliției sau clădiri guvernamentale poate fi ilegală și recomandă vizitatorilor verificarea regulilor înainte de a face poze în astfel de zone.

Informații similare apar și în recomandările canadiene, care menționează posibilitatea unor sancțiuni și necesitatea de a cere permisiune, inclusiv în preajma unor puncte considerate sensibile.

Ce poate vedea un turist, dincolo de capitală

În pofida constrângerilor administrative, Turkmenistan are câteva puncte de interes bine cunoscute. Trei situri incluse în patrimoniul UNESCO reprezintă principalele obiective ale turismului:

  • Parcul Istoric și Cultural „Mervul Antic”, descris de UNESCO drept unul dintre cele mai vechi și bine păstrate orașe-oază de pe Drumul Mătăsii, cu vestigii care acoperă aproximativ 4.000 de ani de istorie.
  • Kunya-Urgench, în nord-vest, cu monumente datate în principal între secolele XI–XVI, inclusiv minaretul și ansambluri de mausolee, ilustrând rolul regiunii în istoria Asiei Centrale.
  • Fortărețele parthiene de la Nisa, una dintre cele mai vechi și importante așezări ale Imperiului Part, înscrise în patrimoniul mondial.
Nisa, Turkmenistan

Nisa, Turkmenistan. Sursa foto: Wikipedia

Aceste situri sunt, de regulă, integrate în trasee prestabilite și pot necesita planificare din timp, inclusiv prin obținerea documentelor care însoțesc viza.

Ashgabat și imaginea unei capitale construite ca simbol

Capitala Ashgabat este frecvent menționată pentru particularitățile sale arhitecturale și pentru faptul că a intrat în Guinness World Records cu „cea mai mare densitate de clădiri placate cu marmură albă”, record consemnat pentru anul 2013.

În plan turistic, astfel de repere sunt folosite ca element de diferențiere, în condițiile în care accesul în țară rămâne limitat și fluxurile de vizitatori sunt, în mod tradițional, reduse.

