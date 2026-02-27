Cine îi poate lua locul lui Kovesi la Parchetul European. Germanul Andres Ritter, susținut masiv în Parlamentul European

Procurorul german Andrés Ritter, în prezent adjunct al Parchetului European, a primit undă verde din partea Comisiei pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne (LIBE) din Parlamentul European pentru a prelua conducerea instituției. El este favorit să o înlocuiască pe Laura Codruța Kovesi la șefia Parchetul European (EPPO), potrivit Euractiv.

Luni, membrii Comisiei LIBE au susținut candidatura lui Ritter cu 52 de voturi „pentru”, 10 „împotrivă” și 6 abțineri. Procedura prevede ca procurorul-șef european să fie desemnat prin acordul Parlamentului European și al Consiliului UE. Ambele instituții și-au indicat deja preferința pentru candidatul german.

Ultima etapă formală va fi votul în plenul Parlamentului European, programat pentru martie 2026. Dacă va primi confirmarea finală, Ritter ar urma să preia mandatul în toamna anului viitor, când expiră actualul mandat al Laurei Codruța Kovesi.

Conducerea EPPO este considerată una dintre cele mai sensibile poziții din sistemul instituțional european. Procurorul-șef coordonează anchete transfrontaliere complexe privind fraudele cu fonduri europene, spălarea de bani sau corupția care afectează bugetul Uniunii. Dosarele pot viza atât funcționari de rang înalt, cât și rețele de criminalitate organizată.

Schimbarea de la vârful instituției vine într-un moment în care Bruxelles-ul analizează o posibilă reformă a mecanismelor antifraudă, cu perspectiva extinderii atribuțiilor EPPO pentru protejarea viitorului buget multianual al Uniunii.

Candidatura lui Ritter a primit sprijin consistent și în alte comisii parlamentare: 22 de voturi favorabile în comisia pentru buget și 46 în comisia pentru justiție și afaceri interne. Surse diplomatice europene îl indică drept opțiunea preferată a mai multor state membre.

Cu peste 25 de ani de experiență în sistemul judiciar german, Andrés Ritter s-a specializat în investigarea infracțiunilor economice și a fraudelor cu subvenții europene. Expertiza sa în domeniul protejării intereselor financiare ale UE a fost unul dintre argumentele centrale ale candidaturii.

În următorii ani, EPPO va avea de gestionat anchete sensibile, inclusiv dosare legate de achiziții publice majore, instituții europene și presupuse utilizări necorespunzătoare ale fondurilor UE de către eurodeputați sau formațiuni politice.

Eurodeputata Saskia Bricmont a declarat că Ritter ar putea asigura „continuitate și independență” în activitatea instituției.

Laura Codruța Kovesi a fost numită în octombrie 2019 în funcția de procuror-șef european, pentru un mandat de șapte ani, care se încheie la 31 octombrie 2026. Dacă votul din plen va confirma actuala opțiune politică, Andrés Ritter va deveni al doilea procuror-șef din istoria Parchetului European.