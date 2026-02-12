Kovesi cercetează sediile Comisiei Europene. Percheziții pentru o fraudă de 900 de milioane de euro

Sediile Comisiei Europene din Bruxelles au fost percheziționate joi dimineață în cadrul unei anchete derulate de Parchetul European privind posibile nereguli legate de vânzarea unor active imobiliare către statul belgian. Informația a fost confirmată pentru AFP de o sursă apropiată dosarului, potrivit relatărilor News.ro.

Poliția a efectuat perchezițiile în contextul unei investigații care vizează vânzarea a 23 de clădiri ale executivului european, tranzacție finalizată în anul 2024. Valoarea acordului a fost estimată la aproximativ 900 de milioane de euro.

Comisia Europeană a confirmat că instituția este vizată de verificări și a transmis că are încredere în legalitatea procedurii de vânzare.

„Procesul s-a desfăşurat în conformitate cu reglementările”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

Acesta a precizat că executivul european va colabora cu anchetatorii.

„Comisia va coopera pe deplin cu EPPO şi cu autorităţile belgiene competente (...), furnizând toate informaţiile şi asistenţa necesare pentru o anchetă aprofundată şi independentă”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Decizia de vânzare a clădirilor a fost anunțată în 2024, în contextul reorganizării administrative a instituțiilor europene după pandemia de Covid-19. Extinderea telemuncii a determinat Comisia Europeană să își reducă suprafața de birouri cu aproximativ 25% până în anul 2030.

Planul a inclus transferul a 23 de clădiri către statul belgian, acestea urmând să fie transformate în locuințe, spații comerciale sau sedii pentru companii. Proiectul a fost susținut și de autoritățile belgiene, care urmăresc reorganizarea și revitalizarea cartierului european din Bruxelles.

La 29 aprilie 2024, Comisia Europeană și statul belgian au anunțat oficial finalizarea acordului. Conform înțelegerii, Societatea Federală de Participații și Investiții (SFPIM), instituție financiară controlată de statul belgian, urma să devină proprietara clădirilor înainte de a le transfera ulterior unor dezvoltatori imobiliari.

Parchetul European a confirmat că se află în curs o operațiune de „colectare de probe” în acest dosar. Investigația este în desfășurare, iar autoritățile nu au oferit detalii suplimentare despre posibilele nereguli analizate.

Instituția responsabilă de anchetă este Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi. Organismul a fost înființat oficial în 2021 și funcționează ca o structură independentă a Uniunii Europene, având atribuții în combaterea fraudelor cu fonduri europene și a altor infracțiuni care afectează interesele financiare ale Uniunii.

Mandatul EPPO include investigarea și urmărirea penală a faptelor de corupție, spălare de bani, fraudă transfrontalieră cu TVA și alte infracțiuni economice legate de utilizarea fondurilor europene.

Acordul dintre Comisia Europeană și statul belgian a fost prezentat inițial ca parte a unui proiect urban de reorganizare a zonei instituțiilor europene din Bruxelles. Transformarea clădirilor administrative în spații rezidențiale și comerciale era considerată o măsură menită să reducă presiunea asupra pieței imobiliare și să diversifice funcțiile cartierului european.

Valoarea estimată a tranzacției, de aproximativ 900 de milioane de euro, a atras atenția publică și a determinat verificări suplimentare din partea autorităților europene de investigare.