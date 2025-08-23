Social Cine este pompierul bihorean care, aflat în concediu, a salvat un turist de la înec la Nisipurile de Aur







Pompierul bihorean plutonier Sergiu Brîndaș a devenit erou. În concediu. Un bărbat care era s-ă se înece în Marea Neagră poate spune că s-a născut a doua oară în urma intervenție salvatoare a plutonierului de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bihor.

Incidentul s-a petrecut vineri, 22 august. Sergiu era în concediu pe plaja de la Nisipurile de Aur din Bulgaria. Valurile mari se izbeau cu furie de țărm. Pompierul bihorean a observat de pe mal, un om care plutea la suprafață, în larg. Fără să stea pe gânduri, a intrat în valuri. Gândul său era doar cum să salveze omul de la înec.

Lupta cu valurile nu a fost ușoară. Ajutat de încă un prieten și de alte persoane aflate acolo, au reușit să aducă omul înecat la mal. Aceasta se afla în stop cardio-respirator. Pompierul bihorean a început imediat lupta contra timp. Sergiu știa că lupta pentru viața nu îi dă voie să-și tragă sufletul. A început manevrele de resuscitare. După câteva minute, victima a început să respire. I-a revenit și pulsul. Deși era în continuare inconștient, bărbatul respira singur. L-a așezat în poziția de siguranță până la sosirea echipajelor medicale solicitate prin 112.

Astfel, persoana a fost preluată cu funcții vitale stabile și transportată la spitalul din Bulgaria. Din primele informații, se pare că bărbatul de 37 de ani salvat de pompierul bihorean, este din Suceava, transmite Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bihor. Deși se afla în concediu și valurile erau periculoase, Sergiu nu a stat pe gânduri și a intervenit pentru salvarea unui om, care, fără vigilența și profesionalismul lui, probabil că azi nu ar mai fi trăit. Ne manifestăm respectul pentru toți salvatorii care intervin în timpul liber! Ei sunt mereu pregătiți să acorde sprijin semenilor aflați în dificultate.