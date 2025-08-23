Social

Cine este pompierul bihorean care, aflat în concediu, a salvat un turist de la înec la Nisipurile de Aur

Cine este pompierul bihorean care, aflat în concediu, a salvat un turist de la înec la Nisipurile de Aur
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Pompierul bihorean plutonier  Sergiu Brîndaș a devenit erou. În concediu. Un bărbat care era s-ă se înece în Marea Neagră poate spune că s-a născut a doua oară în urma intervenție salvatoare a plutonierului de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bihor.

Salvatorul de la Nisipurile de Aur

Incidentul s-a petrecut vineri, 22 august. Sergiu era în concediu pe plaja de la Nisipurile de Aur din Bulgaria.  Valurile mari se izbeau cu furie de țărm. Pompierul bihorean a observat de pe mal, un om care plutea la suprafață, în larg. Fără să stea pe gânduri, a intrat în valuri. Gândul său era doar cum să salveze omul  de la înec.

Sergiu Brândaș

Sursa foto: ISU Bihor

Lupta cu  valurile nu a fost ușoară. Ajutat de încă un prieten și de alte persoane aflate acolo, au reușit să aducă omul înecat la mal. Aceasta se afla în stop cardio-respirator.  Pompierul bihorean  a început imediat lupta contra timp. Sergiu știa că lupta pentru viața nu îi dă voie să-și tragă sufletul. A început manevrele de resuscitare. După câteva minute, victima a început să respire. I-a revenit și pulsul. Deși era în continuare inconștient, bărbatul respira singur. L-a așezat în poziția de siguranță până la sosirea echipajelor medicale solicitate prin 112.

Bărbatul de 37 ani, internat în spital, în Bulgaria

 Astfel, persoana a fost preluată cu funcții vitale stabile și transportată la spitalul din Bulgaria. Din primele informații, se pare că bărbatul de 37 de ani salvat de pompierul bihorean, este din Suceava, transmite Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bihor. Deși se afla în concediu și valurile erau periculoase, Sergiu nu a stat pe gânduri și a intervenit pentru salvarea unui om, care, fără vigilența și profesionalismul lui, probabil că azi nu ar mai fi trăit. Ne manifestăm respectul pentru toți salvatorii care intervin în timpul liber! Ei sunt mereu pregătiți să acorde sprijin semenilor aflați în dificultate.

La parastasul lui Ion Iliescu. Cine a fost marele absent
La parastasul lui Ion Iliescu. Cine a fost marele absent
Tania Budi și Gigi Becali, adevărul din spatele scandalului declanșat de Cristian Rizea
Tania Budi și Gigi Becali, adevărul din spatele scandalului declanșat de Cristian Rizea

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:41 - A căzut ultimul bastion al lui Ilan Şor. Fără Victoria Furtună la alegerile parlamentare din Republica Moldova
20:33 - Record istoric pentru Cristiano Ronaldo: 100 de goluri în patru campionate diferite
20:25 - Provocarea anului pe rețelele sociale. Doi tineri pornesc pe jos din Chișinău spre București
20:14 - La parastasul lui Ion Iliescu. Cine a fost marele absent
20:06 - Tensiuni politice pe tema datoriei: Simonis îl acuză pe Bolojan de mesaje periculoase pentru economia României
19:58 - China și Ucraina. Beijingul vrea să trimită soldați, dar numai sub umbrela ONU

Proiecte speciale